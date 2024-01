Supuesto fichaje de Carlos Vela con Chivas desata divertidos memes en redes

Durante las últimas semanas el nombre de Carlos Vela ha encabezado las principales listas de tendencias de distintas plataformas digitales debido a que se ha rumorado que podría fichar con las Chivas para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, por lo que, como era de esperarse, hay una gran emoción entre los aficionados del cuadro rojiblanco, no obstante, debido a la cercanía del cierre de mercado de fichajes, se ha desatado una auténtica locura en redes sociales respecto al tema donde incluso se han generado divertidos memes.

Carlos Vela se convirtió en agente libre desde el pasado mes de diciembre cuando culminó la temporada con el LAFC, por lo que su futuro se volvió incierto, no obstante, fue Javier “Chicharito” Hernández quien comenzó los rumores de un posible regreso de Vela al chiverio pues durante una transmisión en vivo en Twitch le pidió a Amaury Vergara, el duelo del cuadro rojiblanco, que “soltara todo lo que pudiera” para que se concretara su regreso y el de “Cracklitos”, por lo que esta idea emocionó a más de uno.

Como bien se sabe, el regreso de Javier Hernández a Chivas sí se concretó, sin embargo, quedó pendiente el de Carlos Vela y durante los últimos días se ha especulado que ya hubo acercamientos de la directiva y que “Chicharito” estaría haciendo labor de convencimiento para lograr el fichaje del exjugador del Arsenal, quien también es conocido como "El Bombardero", no obstante, no hay información oficial que pueda confirmar estas versiones que solo han mantenido la expectativa entre la afición del chiverio.

Cabe destacar que, Fernando Cevallos, periodista de Fox Sports Radio, les rompió el corazón a miles de aficionados de las Chivas pues durante una emisión de su programa radiofónico, el también comentarista aseguró que Carlos Vela preferiría retirarse antes de fichar con Chivas o con cualquier otro equipo de la Liga MX pues no tiene planeado establecerse nuevamente en México.

“Hay mucha gente que está diciendo que Carlos Vela podría ser opción para Chivas, pero descártenlo eh, no hay, no hay ninguna opción de que venga, deja a Chivas, al futbol mexicano. No quiere regresar, es más, primero se retira antes que volver” fueron las palabras de Fernando Cevallos.

Pese a la información revelada por Fernando Cevallos, todavía hay decenas aficionados de Chivas que no pierden la esperanza de ver a Javier “Chicharito” Hernández y a Carlos Vela hacer dupla vestidos de rojiblancos, sin embargo, el tiempo para que esto ocurra se está agotando pues el mercado internacional de fichajes culmina el 1 de febrero en punto de las 17:00 horas.

Hasta el momento, Carlos Vela no se ha pronunciado de manera oficial sobre su futuro futbolístico, sin embargo, se espera que sea en los próximos días cuando él mismo salga a aclarar su situación pues se sabe que su intención es jugar por lo menos una temporada más antes de pensar en su retiro.