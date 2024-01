Laura Zapata causa controversia por pedir ayuda psicológica para chica trans que se quejó de zapatero

En redes sociales comenzó a circular la denuncia que hizo una chica trans identificada en X como "Meli Panda" después de haber tenido una discusión con un reparador de calzado, quien al parecer no quiso llamarla por el pronombre que ella le estaba pidiendo, situación que la hizo sentir agredida y lo acusó de transfobia. Al respecto, la actriz Laura Zapata se pronunció ante lo ocurrido

La reconocida actriz retuiteó la publicación del periodista Paco Zea después de que se hiciera viral en redes sociales, situación que generó controversia en la plataforma, hubo quien estuvo de acuerdo con ella y otros no. Lo que también llamó la atención es que Laura llamó a los jóvenes generación de "cristal-mazapán".

Seguir leyendo:

¿Qué significa que no te hayas desmayado, según la ciencia? Esta es la verdad tras el mito de TikTok

Temach bautiza a "machos alfa" ¿Cuánto cuesta tomar un taller con el influencer?

La actriz también usó un pronombre diferente al que la joven pedía | Foto: Instagram @laurazapataoficial

Laura Zapata pide que se le brinde atención psicológica a chica trans que denunció a reparador de calzado

A través de su cuenta de X, Laura Zapata opinó al respecto y señaló que la chica debe ser atendida psicológicamente, pues la "generación cristal-mazapán", nombre que le puso los jóvenes pertenecientes a esa generación, deben ser escuchados y cuidados por su familia. En cuanto al zapatero lo defendió y aseguró que no le faltó al respeto.

"Mi querido Paco, opino que este joven debe ser atendido psicológicamente. Esta generación cristal-mazapán debe ser cuidada, escuchada por su familia. El zapatero no le faltó al respeto, basta ya de tanta permisividad y tolerancia a tales desfiguros", escribió junto al video de la denuncia.

¿Qué ocurrió con la chica que denunció ser víctima de transfobia?

Todo comenzó hace unos días, cuando la joven publicó en sus redes sociales un par de videos en los que se muestra el preciso momento en el que ella y un hombre quien al parecer era reparador de calzado protagonizan un enfrentamiento. En la grabación se escucha el momento en el que ella le dice que la está insultando, pues a pesar de que ella le dice que es una chica trans, el sujeto se niega a llamarle por algún pronombre.

“Lo voy a grabar, me está faltando el respeto a los pronombres, les estoy diciendo que soy una mujer trans, yo le estoy diciendo que no soy él, no es un chiste, ni una broma, y a usted no le importa”.

A lo que el reparador de calzado le responde que no le está faltando al respeto, pues simplemente están hablando de zapatos, por lo que se negó a entrar en el tema de los pronombres y le señala que solo quiere hablar con ella lo que tenga que ver con el negocio de zapatos en el que ambos están involucrados.

“Yo no te estoy faltando al respeto, aquí estamos hablando de zapatos no de otra cosa. Tú no me vienes a corregir, ni yo a ti, esto es un negocio que nada tiene que ver con lo que me estás diciendo”.

Instantes después, el hombre le dice que solo debe llevar la nota para que le pueda entregar su calzado, aunque la joven no responde nada al respecto y vuelve al enfrentamiento y le pide que respete su identidad.

Chica trans hizo llamado a Conapred

Al salir del negocio, la joven visiblemente alterada, señaló que la amedrentaron por lo que hizo un llamado al Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y así investigar el caso. Pues se sentía muy intimidada después de la situación, además de que explicó que el local de zapatos está muy cerca de su casa y teme por su seguridad.

"Este negocio está muy cerca de mi casa y la verdad yo no quiero tener personas que me amenacen de esa manera enfrente de mi casa, entonces les pido su ayuda, les pidió toda su atención (...) no es posible que tengamos que vivir estas cosas", indicó.

El hombre señaló que no iba a hablar de pronombres, sino de zapatos | Foto: X @PacoZea

Finalmente aclaró que acudió al lugar por un servicio de reparación de calzado, por el cual ya había pagado la mitad y estaba acudiendo en ese momento para liquidarlo cuando ocurrió la situación.