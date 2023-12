Laura Zapata estalla al ser comparada con Wendy Guevara: "No saben distinguir a una dama"

Laura Zapata es una de esas figuras del medio del espectáculo que no se guarda una opinión. Por el contrario, en semanas recientes ha mantenido una pugna constante con Cynthia Klitbo, actriz que la agredió primero llamándola sapo y revelando que su familia no la quiere.

Ante semejante situación, Laura Zapata no se quedó callada y respondió a su compañera, a quien le indicó que le vale sus palabras. Esta pelea a través de los medios de comunicación se ha sostenido, por lo que la misma Zapata ha afirmado que Klitbo quiere hacerse publicidad a costa de ella.

Tras esta polémica, ahora se suma una más a la figura de la hermana de Thalía, quien se enganchó en redes sociales cuando un fan le comentó que se parecía mucho físicamente a Wendy Guevara, la ganadora de "La Casa de los Famosos", situación que desató su furia.

Con varias décadas sobre los escenarios, Laura Zapata no tomó muy bien que durante un live en rede sociales, alguien le comentara que se parece mucho a Wendy Guevara. Esta fue su reacción.

"Que se parece a Wendy (Guevara)... ay sí, sí idiota, pues no tienes idea... vete a dormir, vete a dormir", exclamó con molestia y en tono grosero.

Luego de eso y aún con una actitud a la defensiva, Laura Zapata añadió que ella era una dama y se le debía ver de esa forma.

"Hoy no quiero pelear y menos con tontos que además no saben ver y ni distinguir a una dama de... de otra persona", contestó la actriz para cambiar de tema en su enlace en vivo con fans de sus redes sociales.

En contraparte, Wendy Guevara fue abordada por la prensa para cuestionarla sobre estas palabras de Laura Zapata. Sin conocer a detalle el video de Zapata, Wendy alcanzó a señalar.

"¿A poco? ay, es que no lo he visto, por eso no quiero opinar. Pero yo le tengo mil respetos porque la señora es súper buena actriz y es súper chingona", manifestó en favor de la hermana de Thalía.