Laura Zapata responde tras ser criticada por usar filtros en su foto con Angélica María: "no tienen con que pagarlos"

Laura Zapata y Angélica María fueron duramente criticadas después de que compartieran una foto juntas en el que abusaron de los filtros, según aseguran los internautas. Sin embargo, es bien sabido que la hermana de Thalía no se deja ante la ola de críticas que llegan en su contra, por lo que como era de esperarse se defendió contestando a los mensajes y asegurando que si las personas la juzgan es porque no tienen dinero para pagar aplicaciones para hacer modificaciones.

El fin de semana, la villana de las telenovelas mostró a sus miles de seguidores en Instagram que había acudido a la "Caravana del Rock & Roll", en donde Angélica María fue una de las grandes estrellas del evento. La actriz, de 67 años, publicó una foto con la intérprete de "Eddy Eddy", sin embargo, recibió muchos comentarios negativos, debido a que los fans de ambas artistas afirmaron que abusaron de los filtros.

Sigue leyendo:

Laura Zapata considera irse de México tras el paso del huracán Otis: "estoy pensando irme"

Laura Zapata asegura que no sabe qué desató la actitud iracunda de Cynthia Klitbo: "Probablemente ella necesita publicidad"

Tunden a Laura Zapata y Angélica María por abusar de los filtros IG @laurazapataoficial

Laura Zapata y Angélica María abusan de los filtros

"Fui al Auditorio Nacional @auditoriomx a aplaudirle a mi queridísima y talentosa amiga #AngelicaMaría guapísima, cantando, es una (reina) con @slefenix gracias por la invitación", escribió Laura Zapata para acompañar su foto, en la que aparece con Angélica María y su amiga Susana Lomeli. Lo que llamó la atención de los internautas fueron sus rostros, pues parecía que se habían alizado la cara con tecnología para que no se les notaran las arrugas.

Los usuarios las criticaron fuertemente dejando mensajes como "Está textura no la tiene ni Barbie", "Ni el aeropuerto de Miami tiene tantos filtros jajjaja pero guapas las 3", "Hay que envejecer con naturalidad y aceptar la realidad, no hay otra" y "Abusaron mucho del filtro. Son bonitas naturales", por mencionar algunos. Además, les hicieron burlas a ambas actrices, quienes ya tienen varios años en el medio artístico.

Laura Zapata contesta a las críticas tras usar filtros en el rostro IG @laurazapataoficial

Así se defendió Laura Zapata tras las críticas por usar filtros

Como era de esperarse, Laura Zapata no se quedó callada y contestó a sus cientos de detractores. En la misma publicación de la plataforma de Meta, la villana de "María Mercedes" escribió un mensaje en donde cuestionó a sus críticos sobre si ellos no usaban filtros y también les dijo que trabajaran: "Y esta bola de envidiosos que no usan filtró ???, no porque cuestan verdad, y no tienen con que pagarlos chin. Trabajen para que en algún momento puedan tener esta clase de filtros".