Cynthia Klitbo: este es el actor que se habría casado con ella para ocultar su homosexualidad

Cynthia Klitbo abrió su corazón y relató uno de los momentos más tormentosos en vida personal cuando se casó con un actor que le ocultó su homosexualidad. La villana de telenovelas detalló que la noticia tuvo tal impacto en ella que le provocó una profunda depresión e intentó quitarse la vida, pues, además, tras la boda la aisló de sus seres queridos prohibiéndole las visitas y llamadas.

Cynthia Klitbo revela que actor le ocultó su homosexualidad

En entrevista con Matilde Obregón para su canal de YouTube, la actriz de “Minas de pasión” habló sobre su matrimonio con el actor Jorge Antolín cuando tenía 23 años de edad. Detalló que la propuesta de llegar al altar surgió por los rumores que existían sobre ella de romances con algunos de sus compañeros de escena, pues le hizo creer que eso ayudaría a su reputación.

“Ya tenía yo el vestido de novia escogido y un día me escucho hablando por teléfono y me dijo: ’No, no, por el civil, este no es un circo, es nada más para que te respeten’”, dijo la actriz al revelar que tuvo dudas el día de su boda, pero su madre la alentó a continuar por “el qué dirán”. Aunque más tarde sería ella quien descubriría que Antolín tenía otra pareja, un hombre que se presentó en el departamento que compartía con su hija protagonizando una escena de celos.

Añadió: “Llega la luna de miel, por supuesto no me llevó a ningún lado, me sacó de la boda casi a como diera lugar y llegó a la noche de bodas y aquel con su pijama de viejito, de esas como de popelina viendo a Jacobo Zabludovsky, salgo del baño con mis ligueros casi casi y me dice: ‘¿Qué? La farsa se acabó’, me salí y me fui a la casa de mi amiga Chachi”.

Cynthia Klitbo revela detalles de su tormentoso matrimonio con Jorge Antolín. Foto: IG @laklitbocynthia

¿Quién es Jorge Antolín?

Aunque actualmente mantiene un perfil bajo en el mundo del espectáculo, Jorge Antolín gozó de gran fama y su carrera comenzó con el papel de Joel en la telenovela “Dulce desafío” que se estrenó en 1988 y donde compartió créditos con estrellas como Adela Noriega, Eduardo Yáñez, Chantal Andere, Olivia Collins, Ginny Hoffman y Armando Araiza.

Al saber lo que ocurría con Jorge Antolín, la actriz se sumió en una profunda depresión e intentó quitarse la vida. Fue hasta tres años después que con terapia y ayuda de su familia decidió pedirle el divorcio al actor, aunque la violencia que vivió se mantiene como uno de los momentos más tormentosos en su vida personal.