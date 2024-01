Joven quiere clausurar una zapatería porque el dueño no le habló con el pronombre "ella" | VIDEO

La denuncia de una joven a través de redes sociales se hizo viral de inmediato desatando un intenso debate entre los internautas, pues acusa de transfóbia a un zapatero que se negó a usar el pronombre “ella” que es con el que dijo identificarse. En en clip se observa que el enfrentamiento se intensifica hasta que interviene un supuesto oficial que, indicó, le habría pedido su identificación señalando de “amedrentar”.

Joven pide cerrar negocio de zapatero

Los hechos ocurrieron en la Ciudad de México y el video fue compartido en X, antes Twitter, por la usuaria “Meli la panda” y en él se escucha la discusión que sostiene con un zapatero en donde le pide referirse ella como “señorita”, algo a lo que el sujeto se habría negado argumentando que el pleito comenzó debido a que la joven no presentó la nota para poder recibir su calzado de vuelta.

Sigue leyendo:

Unión Europea condena asesinato de activista trans, Samantha Gomes

TikToker exhibe otra estafa de Henry Jiménez: "págame desgraciado"

“Esta persona me atendió muy agresivamente, le pedí amablemente que me dijera ‘ella’ porque no paraba de decirme ‘él’ y dijo que ‘no le importaba’ (…) Voy a marcar su negocio, lo voy a poner en Twitter, en redes sociales y que vean que usted es un transfóbico que no sabe respetar a las personas trans porque cómo es, que no sabe respetar sus pronombres. Varias veces le estoy diciendo que no soy él, que soy señorita”, se escucha a la joven.

Mientras tanto, el zapatero no dudó en defenderse y tras una intensa discusión señaló que no se referiría a ella usando pronombres: “Yo no te estoy faltando al respeto, aquí estamos hablando de zapatos no de otra cosa. Tú no me vienes a corregir, ni yo a ti, esto es un negocio que nada tiene que ver con lo que estás diciendo (…) No te voy a decir ni él ni ella, no te voy a decir nada. No me importa quién seas, eres cliente o clienta, punto. Tú me vas a obligar a hablar así”.

Divide opiniones en redes sociales

“Meli la panda” compartió otro video en el que al borde del llanto pide ayuda a los internautas para intentar cerrar el negocio. El caso generó un fuerte debate en redes sociales entre aquellos que no dudaron en externar su apoyo a la joven y aquellos que se pusieron del lado del zapatero.

“Le salió al revés, la gente fue a dejarle cinco estrellas y opiniones favorables”, “Ahora resulta que cualquier persona puede entrar a un negocio y armar un desmadre por cuestión de género”, “Totalmente de acuerdo con el señor, piden el respeto que no das”, “Que entregue su nota, recoja sus zapatos y busque otro zapatero”, “El extremismo. La gente puede tener la identidad de género que quiera, pero lo que no puede es controlar que el mundo se adapte a su ritmo” y “El zapatero mostró congruencia y autocontrol”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.