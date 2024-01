TikToker exhibe otra estafa de Henry Jiménez: "págame desgraciado"

Henry Jiménez sigue en medio de la polémica después de que se diera a conocer una supuesta estafó a Elda María Gámiz, una influencer a la que le robó miles de pesos. Ahora salió a la luz otra presunta estafa por parte del fotógrafo, pues un usuario de TikTok contó su experiencia al participar en uno de sus concursos para ganar una sesión fotográfica.

Luego que se reviviera el caso de Jiménez, José Manuel G, como es identificado en TikTok, dio a conocer que él también fue víctima de una presunta estafa por parte del influencer y fotógrafo. Contó que hace alrededor de 4 años, el artista de la lente hizo un "giveaway" con sus seguidores, en el cual uno de sus admiradores ganaría una sesión.

José Manuel ganó una sesión de fotos tomadas por Henry Jiménez TikTok @josmanel_

Revelan otra "estafa" de Henry Jiménez

José Manuel destacó que participó comentando constantemente, y que en un live Henry anunció que él ganó. "Le comenté como un loco para ganarlo, porque uno era fan de ese wey. (...) Oh sorpresa, me lo gané. Al dar al ganador este wey se pone en contacto conmigo, me empieza a poner 'felicidades, bla bla bla... que va estar super chingón'. Sigo esperando".

El TikToker indicó que al pasar de los días, el fotógrafo comenzó a olvidarse de su premio, pues no le habló por una larga temporada. Además, apuntó que veía en sus historias de Instagram cómo se iba de viaje constantemente a países de América Latina y de Europa, sin embargo, no se tomaba el tiempo para cumplir con la sesión. No obstante, el joven resaltó que tomó la decisión de reclamarle cuando Henry estaba organizando otro concurso.

"Literal vi cómo estaba haciendo otro sorteo. 'WTF contigo. Págame desgraciado'. O sea, no me debía dinero pero pues sí mis fotos", dijo José Manuel, quien mostró las capturas de pantalla y dejó ver que después del reclamo, el fotógrafo se comprometió a hacer la sesión en el mes de octubre, cuando estuviera en León, Guanajuato.

El influencer quedó decepcionado de Henry Jiménez TikTok @josmanel_

Henry Jiménez nunca le entregó su premio del sorteo

Al final, el usuario de TikTok destacó que le siguió dando largas y que nunca le tomó la sesión de fotos. "Yo sí me consideraba su fan, la verdad veía sus fotos, y yo decía 'hace un arte muy chingón'. (....) Ahorita con todo lo de las funadas y lo que estaba pasando, creo que es una cucharada de su propio chocolate", indicó el joven a sus seguidores.