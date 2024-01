Las cinco frases más románticas en las canciones de Franco de Vita

No cabe duda que cuando se habla de canciones románticas, un nombre que no puede faltar en las playlists es el del cantautor venezolano Franco de Vita, quién es reconocido por su gran trayectoria que incluye diez discos de estudio y miles de copias vendidas a lo largo del mundo, así como dos premios Grammy Latino, los cuales gano en 2011 por su álbum "En primera fila."

Es difícil escoger una pieza de entre tantas baladas que tiene el músico, es por eso que el día de hoy te recomendamos cinco de las mejores frases sus canciones, para que se las dediques a esa persona especial y le alegres el día.

Franco de Vita es un músico músico italo-venezolano

Foto: Cuartoscuro

Sigue leyendo:

"Toda la vida", la polémica historia de la canción de Emmanuel

Franco de Vita: la conmovedora historia de "Tú de que vas" y el síndrome de Down

Y te pienso (1993)

"Oh, no valgo nada, si tu no estas

Parece absurdo, hasta me cuesta respirar"

Será (1991)

"Si es preciso yo daría hasta la vida

Por estar un solo instante contigo"

Sólo importas tú (1986)

"Siento que en mi vida solo importas tu

entre tanta gente, solo importas tu

hasta el punto que a mi mismo

se me olvida que también existo"

Franco de Vita tiene 69 años actualmente

Foto: Cuartoscuro

Te amo (1988)

"Me muero si no te vuelvo a ver

Y tenerte en mis brazos

Y poderte decir

Te amo

Desde el primer momento en que te vi"

Tú de qué vas (2004)

"Si esto no es querer, entonces dime tú lo que será

Si necesito de tus besos pa que pueda respirar

Y de tus ojos que van regalando vida

Y que me dejan sin salida

¿Y para qué quiero salir?, si nunca he sido tan feliz

Que te prefiero más que nada en este mundo"