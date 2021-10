"Louis" de Franco de Vita está basada en una historia de la vida real

A la hora de hablar de canciones románticas en español, uno de los autores que llegan primero a la memoria es Franco de Vita. El venezolano de ascendencia italiana es uno de los referentes en el género; sin embargo, una de sus canciones escapa de esta temática y se centra en los sueños de una persona que quiere cantar: "Louis".

Esta pieza es una de las más recordadas del cantante y fue incluída en su tercer álbum de estudio titulado "Al norte del sur". Su éxito fue arrollador en América Latina, continente donde se escuchó en todas las listas de popularidad. Se pensó que este sería el hit definitivo del artista, pero un año después, en 1989, llegó "Te amo".

¿En qué se inspira esta canción?

El mismo Franco ha dado a conocer a través de varias entrevistas que la letra de "Louis", la cual habla de una persona que tiene interés en sobresalir a pesar de las adversidades, está basada en una historia real, la de él. Esta melodía está inspirada en la juventud del cantautor, quien tuvo que tocar en fiestas para poder subsistir antes de cumplir sus sueños.

Durante estos años, comentó, perteneció a una banda llamada Corpus, la cual funcionaba como una cooperativa, ya que todos los involucrados aportaban parte de su dinero para los instrumentos y pagar los gastos que se requerían para trasladarse y tocar sus canciones en fiestas familiares.

Sin embargo, en una ocasión, sus herramientas fueron robadas del camión donde las guardaban, lo cual los dejó con problemas económicos severos y terminó con un negocio que lo había hermanado junto a sus colaboradores. Este sentimiento de tristeza y de nunca llegar a lo que quería se convirtieron en elementos que después usaría para componer la mítica melodía.

Cuando le llegó el momento de escribir la letra, se dio cuenta de que las palabras no rimaban como lo esperaba, así que decidió incluir una trama en la que se tuviera un taxi a fin de facilitar la conexión entre las palabras.

No es que Franco viviera en la pobreza o no pudiera solventar sus gastos; sin embargo, buscó plasmar el sentimiento que tienen los músicos al sentir que la vida no les rinde lo suficiente como para poder lograr sus metas, la cual sintió conforme comenzó a crecer.