Adam Archon, un autoproclamado viajero del tiempo del año 2045, afirmó algo que ha dejado sorprendidos a muchos: el contacto humano con seres extraterrestres se dará en agosto de 2028. Archon no solo habla de extraterrestres; también vaticina un futuro donde las naciones del mundo se unirán bajo una sola ley a partir de 2030, formando una súper-nación global.

Estas declaraciones, hechas mientras estaba conectado a un detector de mentiras, fueron validadas por el aparato, según el podcast "Cancellable" y su presentador Ebrahim Abbas. A pesar de la aparente veracidad, hay quienes dudan, cuestionando la fiabilidad de los detectores de mentiras. Algunos de los usuarios sostienen que sus palabras sólo son entretenimiento.

¿Existen los extraterrestres?

"Es cierto que los extraterrestres aterrizaron en la Tierra en agosto de 2028… De hecho, hemos sabido de la existencia de extraterrestres antes de 2028, pero no es hasta 2028 cuando se hace de dominio público", aseguró el presunto crononauta.

Al respecto, en el podcast Cancellable, el presentador Ebrahim Abbas se refirió al vídeo: "No mintió… Dio respuestas muy rápidas. El entrevistador le hacía la pregunta y él respondía inmediatamente, con seguridad. No se detectó ninguna mentira". Sin embargo, muchos usuarios aseguran que los detectores de mentiras no son confiables, pues arrojan que todo es cierto siempre y cuando la persona cree que lo que dice es verdad.

Hasta la fecha, la existencia de vida extraterrestre sigue siendo una de las interrogantes más fascinantes y elusivas de la ciencia moderna. A pesar de los avances tecnológicos que han permitido explorar más allá de los confines de la Tierra, aún no hay evidencia concluyente que confirme la presencia de seres vivos fuera de nuestro planeta. Sin embargo, la posibilidad de vida en otros rincones del universo aún es un misterio que despierta la curiosidad de científicos y soñadores por igual.

¿Es posible viajar en el tiempo?

La posibilidad de viajar en el tiempo ha sido un tema de fascinación tanto en la ciencia ficción como en la investigación científica, pero hasta ahora, permanece en el reino de la especulación y la teoría. A nivel científico, la teoría de la relatividad de Einstein sugiere que el tiempo podría ser flexible, lo que teóricamente abriría la puerta a viajes en el tiempo. Sin embargo, esto implicaría desafíos tecnológicos y físicos enormemente complejos, como alcanzar velocidades cercanas a la luz o manipular la energía y la materia de maneras que actualmente están fuera de nuestro alcance.

Por otro lado, la física cuántica, con sus fenómenos aparentemente paradójicos, ha aportado nuevas perspectivas sobre cómo podríamos percibir y experimentar el tiempo. A pesar de estas intrigantes teorías, no existe evidencia empírica que respalde la viabilidad de los viajes en el tiempo como los conocemos en la cultura popular. Los científicos todavía exploran las complejidades del espacio-tiempo y la naturaleza cuántica del universo, pero por ahora, viajar en el tiempo es un sueño.