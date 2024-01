Aquí puedes comprar el pan al vapor más kawaii de la CDMX por menos de 35 pesos

Facebook / Omandu, pan al vapor

Desde hace un tiempo el pan al vapor chino ha ganado popularidad entre los capitalinos, por lo que es sencillo encontrarlo en el Barrio Chino, mercados y hasta bazares en la CDMX. Sin embargo, existe un lugar donde puedes encontrar el más suave, esponjoso y delicioso, así que aquí te decimos cómo llegar.

Omandu es el mejor lugar para probar pan al vapor en toda la ciudad, pues, aunque se trata de un restaurante coreano, este se especializa en realizar este tipo de panes asiáticos hechos de trigo. De hecho, este local ofrece diversidad de sabores, rellenos, formas y precios.

(Créditos: Facebook / Omandu, pan al vapor)

¿Dónde comprar el mejor pan al vapor de la CDMX?

Omandu está ubicado en la calle Estocolmo número 18, en la colonia Juárez de la delegación Cuauhtémoc de la CDMX. Ahí puedes hallar comida coreana, bebidas coreanas, pero el lugar es popular por su pan al vapor, ya que tienen una gran variedad de sabores.

Además, dependiendo la época del año, lanzan ediciones especiales. Por ejemplo, en San Valentín venden pan al vapor en forma de corazón, en Halloween hay panes con forma de calabaza y en Navidad tienen figuras navideñas. A su vez, tienen precios muy económicos, pues tienen panes desde 15 hasta 35 pesos.

(Créditos: Facebook / Omandu, pan al vapor)

¿Por qué es tan famoso su pan al vapor?

El pan de Omandu es sumamente fresco, pues está hecho con ingredientes de la mejor calidad, por lo que son normal que sean muy suaves y ricos. De hecho, es muy famoso entre los fans de la cultura coreana, ya que en el lugar suelen pones videos musicales de K-Pop.

Por si fuera poco, las formas de sus panes son muy curiosas, pues no se limitan a lo común y cuentan con formas como: ositos, puerquitos, ranitas y corazones. De hecho, en días especiales hay de My Melody, Hello Kitty, Pikachu, Rilakkuma y hasta los personajes animados de BTS.

