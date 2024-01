¿Qué dijo Juan Escobar a Martín Anselmi para provocar que lo sacaran del Cruz Azul?

La novela del torneo es la que han protagonizado Martín Anselmi y Juan Escobar, luego de que hace unos momentos se oficializó su salida del club, ya se sabe que fue lo que pasó entre técnico y jugador.

Todo gracias a David Medrano, uno de los insiders y periodistas más reconocidos en el mundo del deporte, se puede saber que paso en la Noria, lo que provocaría la salida de uno de los últimos jugadores participantes del último título de Cruz Azul.

En una entrevista a Súper Gol, Medrano narro un poco lo sucedido dentro del club, pues comenta que Juan Escobar había cuestionado a su técnico Martín Anselmi sobre su papel en el Club.

Pues el nuevo estratega de Cruz Azul habría mandado a la banca al paraguayo, por lo que el central habría cuestionado al argentino, por lo que el técnico le habría mencionado que la razón era la saturación de plazas de extranjero en la cancha.

Para que el paraguayo respondiera con un contundente “¿Es por qué yo no soy parte de su negocio?”, refiriéndose a las acusaciones en días recientes por parte del periodista David Faitelson sobre el manejo cuestionable de Iván Alonso, director deportivo del Club.

Esa discusión dio resultado en la conferencia de prensa de hace unas horas comentó sobre el tema.

“Él me manifestó su inconformidad por no ser titular en el último partido de preparación, lo cual es normal porque todos quieren jugar… Y después el jugador me manifestó su deseo de buscar un nuevo reto en su carrera. Yo tengo que respetar su decisión”, declaró Anselmi.