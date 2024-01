Estas son las 4 carreras universitarias que ya no se recomiendan estudiar en México

En la lista de admitidos de las carreras que ofrece la Universidad de Guadalajara (UdeG), que arroja un 53.1% de aspirantes logró un lugar en la casa de estudios, aparecen datos desalentadores para algunos de los cursos que, pese a tener una importante demanda, pueden desaparecer. ¿Cuál es el futuro? Aquí un experto te lo cuenta.

En una entrevista con BBC Mundo, John Pugliano, autor del libro "Vienen los robots: una guía de sobrevivencia humana para ganar dinero en la era de la automatización" (The Robots are Coming: A Human’s Survival Guide to Profiting in the Age of Automation), sugirió un escenario adverso para algunas de las profesiones que conocemos hoy en día. Pugliano anticipó una serie de reemplazos, tal como sucedió con los jornaleros en las fábricas, que de a poco fueron sustituidos por la tecnología.

Las predicciones sobre aquellas carreras que "desaparecerán" en un futuro próximo acompañan a los datos estadísticos. "Cualquier trabajo que sea rutinario o predecible, será hecho por un algoritmo matemático en cinco o 10 años más", expresó Pugliano en la nota.

Su lista es cuestionable ya que coloca como prescindibles a profesiones ya consolidadas. Pese a que el escritor asegura que no desaparecerán totalmente, sí verán acotado su campo de acción teniendo fuerte impacto en su desempeño. A partir de estas declaraciones se ha abierto la polémica y son muchas las opiniones al respecto.

Esta es la lista de las 7 profesiones que corren riesgo en el futuro:

Médicos. Es una carrera vital y de servicio porque la salud y su cuidado son un tema universal y de necesidad. No obstante, debido a que los diagnósticos de enfermedades suelen ser automatizados, la medicina se transforma en una profesión en riesgo, sobre todo en los países del primer mundo.

Arquitectos. El avance de las tecnologías desplazará a estos profesionales que se dediquen a diseñar construcciones rutinarias. Si el trabajo está empapado de una noción artística, tendrá una cierta protección porque ese talento no puede sustituirse con una máquina.

Abogados. El trabajo de estos profesionales puede verse mermado por programas computacionales de precisión. Si el abogado hace trabajo de escritorio, el impacto será mucho mayor.

Pilotos de guerra. La maquinaria implicada en un conflicto bélico, cada vez está más definida de forma automática, porque es menos riesgosa para los humanos y tiene más precisión.

Contadores. Aquellos que se especialicen en asuntos tributarios de alta complejidad serán quienes sobrevivan al reemplazo tecnológico.

Policías y detectives. En esta materia de trabajos de seguridad e investigación, sobre todo en países desarrollados, la tecnología es una prioridad y cada vez acapara más espacio. Estos profesionales no desaparecerán como tal, pero sí verán disminuida su intervención.

Corredores de propiedades. Los sitios web que facilitan las ofertas inmobiliarias, sumado a la herramienta de redes sociales, presentan un panorama difícil para los corredores de propiedades.

Carreras con mayor número de aspirantes en la UdeG 2024-A:

1 Médico Cirujano y Partero. 4720 aspiraciones (solo 826 lograron entrar)

2 Psicología. 1890 aspiraciones (con 654 admisiones)

3 Abogacía. 1444 aspiraciones (con mil 22 personas admitidas)

4 Enfermería. 1436 aspiraciones (solo 745 personas admitidas)

5 Cirujano dentista. 1435 aspiraciones (de las cuales solo ingresaron 230)

