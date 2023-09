La Britney señal vuelve en 2023, la Princesa del pop ataca a una fan en Los Cabos y se viraliza en TikTok

Britney Spears goza de una exitosa y larga trayectoria en la música que se ha visto opacado los escándalos de su vida personal, esta vez es su divorcio con Sam Asghari lo que motivó a la cantante a realizar un viaje a México donde la actitud que tuvo con sus fans la volvió viral en TikTok. Al percatarse que la estaban grabando le hizo la ya famosa “Britney señal” a una de sus seguidoras, algo que generó gran alboroto en redes sociales y fue motivo de mofa.

Desde hace varios días la intérprete de “Baby One More Time” fue captada paseando por Los Cabos en México, de acuerdo con el portal TMZ la cantante celebra el fin de su matrimonio y lo hizo acompañada de una misteriosa mujer que estaba enfundada en un vestido rojo. Junto a ella se mantuvo en todo momento su guardaespaldas, con quien también bailó varias veces y él no se negó con la intención de que todo se mantuviera tranquilo a su alrededor.

Britney Spears es captada en Los Cabos. Foto: Captura de pantalla TikTok @elenamirandaaa

La usuaria en TikTok Elena Miranda compartió el clip donde se puede ver a la “Princesa del pop” luciendo un minivestido rojo con lentes de sol blancos, esto mientras baila desde su mesa al ritmo del regional mexicano. Al darse cuenta que la estaban grabando y con una sonrisa en el rostro, saludó a sus fanáticas para después hacer la “Britney señal”.

“La Britney señal no pasa de moda”, “Hermana, tú ya ganaste en la vida. Britney te hizo la Britney señal en vivo”, “Después de que se decía que ya no estaba viva, no sabes qué satisfacción es verla”, “Sí, Yordi, yo estaba en las micheladas y de repente llego Britney y me hizo la Britney señal”, “Ya se enojó Britney y ya no va a venir a México” y “No voy un día a las miches…”, fueron algunos de los comentarios.

¿Cómo surgio la "Britney señal"?

Todo ocurrió en 2002 durante su gira “Dream Within a Drem Tour” con la que tuvo dos conciertos en México durante julio. Su llegada generó caos entre fanáticos y la prensa que luchaban por tener una fotografía con la cantante o algunas palabras en su llegada al país por lo que sería un show memorable, aunque no como todos lo esperaban.

Desde el vehículo en el que se encontraba, la cantante hizo una seña obscena con el dedo medio a los reporteros y desde entonces ésta fue llamada “Britney señal”. Aunque la voz de “Toxic” había dado shows memorables, en México no ocurrió lo mismo ya que fue duramente criticada por la mala calidad del audio y en el segundo por haberse retirado abruptamente dejando a sus fans bajo la lluvia entre gritos de “fraude”.

