Así se vería Debbie de Los Thornberrys, según una Inteligencia Artificial

“Los Thornberrys” es una serie de animación canadiense que narra las aventuras de una familia que viaja por el mundo grabando documentales sobre la naturaleza. En esta ocasión, “Debbie”, la hija mayor, se volvió tendencia luego de que el usuario de TikTok @mishima9505 mostró cómo se vería si fuera real, gracias a una Inteligencia Artificial, el resultado se volvió viral rápidamente porque muchos aseguraron que era así como se la imaginaban.

Es la favorita de muchos. Foto: Nickelodeon.

Los protagonistas de esta historia están compuestos por “Nigel” y “Marianne”, los padres; “Eliza” y “Debbie”, las hijas; “Donnie”, el hijo adoptivo; y “Darwin”, el chimpancé mascota. La serie se emitió entre 1998 y 2004 por Nickelodeon, y tuvo dos películas: “Los Thornberrys: La película” (2002) y “Rugrats Go Wild” (2003).

Es muy importante para la historia. Foto: Nickelodeon.

¿Cómo se vería Debbie si fuera humana?

De todos los personajes de la serie, uno de los más queridos y recordados por el público es “Debbie”, la hija mayor de 16 años. Ella es la típica adolescente que desea una vida normal y suburbana, lejos de la selva y las aventuras que le rodean. Y esta vez, @mishima9505 dejó ver cómo sería este personaje si fuera de carne y hueso, por medio de una Inteligencia Artificial; muchos consideraron que capturó su esencia.

¿La imaginabas así? Foto: @mishima9505 / TikTok.

Le gusta la música rock, las compras, los chicos y pintarse las uñas. A menudo se muestra sarcástica, aburrida y molesta con su familia, especialmente con su hermana “Eliza”, que tiene el don de hablar con los animales. Sin embargo, en el fondo, Debbie quiere a su familia y se preocupa por ellos.

Debbie representa la rebeldía y el inconformismo propios de la adolescencia, no se conforma con seguir el estilo de vida de sus padres, sino que busca su propia identidad y sus propios intereses. No tiene miedo de expresar su opinión y su descontento con lo que no le gusta, por lo que es auténtica y genuina.

Siempre parecía enojada. Foto: Nickelodeon.

¿Dónde ver “Los Thornberrys”?

Esta serie cautivó a muchos millennials y muchos la recuerdan con nostalgia, en la actualidad se puede ver a través de Pluto TV y una de las películas se puede apreciar en Prime Video, por lo que si quieres recordar tu infancia es muy buena opción para ver en este fin de semana.

Eliza podía hablar con los animales. Foto: Nickelodeon.

“Los Thornberrys” es una caricatura muy querida porque transmite valores positivos y educativos a los espectadores. Muestran la importancia de respetar y proteger el medio ambiente y los animales, así como de conocer y apreciar otras culturas y formas de vida. También fomenta la curiosidad, la imaginación, el espíritu aventurero y el amor por el aprendizaje. Aunque todos son importantes, Eliza lo es un poco más, ya que ella puede hablar con los animales.

SIGUE LEYENDO...

¿Quién es la mejor peleadora de Street Fighter, según la Inteligencia Artificial?

Así se vería la Princesa Zelda en la vida real, según la Inteligencia Artificial