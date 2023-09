VIDEO: papá castiga a su hija por "no querer estudiar" y la pone a vender mazapanes

Un video de una niña que tuvo que vender mazapanes como castigo por no querer estudiar se ha vuelto viral. Todo ocurrió en Mexicali, Baja California. El clip original fue subido originalmente en enero de este 2023, pero fue replicado por muchas cuentas y otra vez se volvió tendencia, pues genera debate entre los espectadores, ya que algunos creen que es una sanción ejemplar y unos más sostienen que fue algo excesivo que incluso podría marcar a la menor.

Diversos medios reportaron que la grabación fue compartida en TikTok por @jesusmarquez8033, quien al parecer luego de todo el revuelo borró el TikTok y su cuenta. En el video se ve cómo el papá regaña a la menor por presuntamente no querer estudiar, mientras ella llora.

¿Qué es lo que pasó con la niña que vende mazapanes?

En el Tiktok el padre le dice: “¿No quiere estudiar?... Pues, póngase a vender”, a lo que ella le revira: “Yo no estoy diciendo que no quiero estudiar”, y él le dice: “Póngase a trabajar, Ch****, mazapanera”. La menor de edad comienza a llorar y se da la vuelta para comenzar a caminar, pero su papá la persigue e insiste en que se ponga a vender, ella pide que pare y él concluye: “Voy a vender mazapanes ahora, porque me vale lo que hagan mis papás. ¡Ándale! ‘Vendo mazapanes’, grítale”.

¿Tú qué opinas? Foto: TikTok.

El papá fue criticado en las redes

Aunque a muchos les causó gracia y aseguraron que era una buena manera de educar a los menores, otros consideraron que lo que hizo estuvo mal. Al respecto, la cuenta de TikTok Neuropsicología infantil (@valeria.segura_) expuso que: “Humillas, no es educar… En los comentarios vi : ‘que bien porque así me educaron a mí, ‘a mí también me hicieron lo mismo y aprendí lecciones de vida’... Una aclaración muy grande: eso no da derecho a violentar a nuestras hijas o hijas bajo el pretexto de que los estamos educando”.

“Lo que interpreto de esa situación es que hubo algún tipo de problema académico con esta chica que el papá interpretó como: ‘si no quieres estudiar, entonces te irás a trabajar para que aprendas lo que es la vida, que la vida es dura y que el dinero hay que ganárselo… Desde este pensamiento, el padre le enseña que trabajar para ganarse la vida es un castigo y que estudiar te pone arriba de las personas que sólo trabajan… Esto no es así”, continuó.

