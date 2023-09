VIDEO: Tiktoker japonesa se vuelve viral por usar un huipil con un look kawai

Su look causó furor en la red. TikTok @sarasaunpi

En los últimos días los huipiles se han convertido en tema de conversación en redes sociales, primero por la comparación que realizó la influenecer Yeri Mua al llamarlos "una jerga", un desacertado comentario con el que fue duramente criticada y tundida en redes; ahora, la popularidad de esta prenda artesanal llegó por la influencia de una tiktoker japonesa que llevó un diseño cien por ciento mexicano hasta volverse viral.

Mientras los internautas llenaron de críticas a Yeri Mua por sus comentarios al portar esta pieza cargada de historia, a una joven japonesa los aplausos le llegaron por parte de todos los mexicanos, quienes no dudaron en recordar que para lucir un huipil hace falta el porte. Por otro lado y contrario a lo que muchos podrían pensar, no sólo utilizó la prenda de color azul eléctrico por sí sola, sino que también la estilizó en un coqueto look kawai.

Su look kawai causó sensación entre los internautas mexicanos. (Foto: TikTok @sarasaunpi)

Tiktoker se vuelve viral por volver un huipil en el más kawai

A través de la plataforma de videos, una joven de origen Japonés identificada como Sarasa y que se dedica a realizar los famosos "arréglate conmigo" para presumir desde la ropa que utilizará hasta los accesorios, el maquillaje y el peinado con los que complementará su look. Si bien sus reproducciones cuentan con mucho alcance, uno de los más recientes se volvió viral entre los mexicanos por recurrir a un outfit muy patriota y con un toque tierno, uno de los tantos estilos que hay en el Japón.

Algunos la acusaron de apropiación cultural. (Foto: TikTok @sarasaunpi)

La influencer presumió su estilo kawai. (Foto: TikTok @sarasaunpi)

En su video la joven detalló que recomienda las prendas mexicanas y aunque no especificó si se trata de un diseño realizado por manos indígenas, esta no es la primera vez que se luce con huipiles de todos los colores y con los tradicionales bordados. En su video viral llama la atención un huipil de color azul eléctrico con un bordado de flores muy colorido, aunque lo que más acaparó la atención fue la forma tan kawai en la que lo estilizó.

Pues además de portar el huipil, la tiktoker e influencer añadió un colorido collar de flores, un moño en el cuello, así como unos pendientes de hongos. Para terminar de marcar su estilo también se colocó unas calcetas estampadas y un par de sandalias de tacón ancho con vacas en los costados; mientras que el toque final lo dio una bolsa de red en la que guardó un muñeco de peluche.

Esta no es la primera vez que luce prendas mexicanas. (Foto: TikTok @sarasaunpi)

El video de la joven rápidamente causó sensación entre los mexicanos, quienes la llenaron de halagos y no dudaron en afirmar que su estilo es el mejor. Entre algunos de los comentarios que se leen en su publicación destacan:

"Bien dijo Luz Valdez, el textil no es el problema, se necesita porte para usarlo y tú te ves hermosa". "para que vean que el Huipil si es aesthetic, se ve súper bonita", "México es aesthetic", "Kawaii! Mientras tanto la Yeri Mua diciéndole trapeador a los textiles mexicanos", "qué hermoso huipil y qué hermoso lo coordinaste" y "los huipilies son muy poco valorados en México hasta que alguien extranjero los usa. se te ve muy bonito, tengo varios que no se como estilizar".