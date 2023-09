Bella taquera conquista TikTok por su belleza y habilidades culinarias: FOTOS

TikTok no deja de consolidarse como una de las plataformas de entretenimiento más populares del momento y ante ello no resulta sorpresa encontrar todo tipo de contenido que en cuestión de minutos se vuelve viral hasta romper fronteras, tal es el caso que una bella taquera de origen tailandés ha flechado varios corazones por su belleza y habilidades culinarias que no dudó ni un segundo en presumir en la red social de videos.

Así prepara los platillos tradicionales de Tailandia. (Foto: IG @prece_jirarachchatapack)

Se trata de Prece Jirarachchatapack, una guapa influencer que triunfa en la plataforma de videos gracias a su talento al cortar la carne con la que prepara los tacos más delicisos, y que para demostrar su pasión por siempre lucir icónica, lleva los looks más trendy como es el caso de una minifalda con top de encaje que la llevaron a ser viral en TikTok. Por supuesto, su fama ha hecho que muchos usuarios de habla hispana quieran abandonar sus países para conocer a la mujer y probar los platillos que cada día prepara.

VIDEO: taquera flecha corazones por su belleza

A través de la plataforma de videos se viralizó una grabación en la que se observa a la joven en un restaurante y aunque su belleza se esconde en la cocina para preparar los platillos, no perdió la oportunidad de demostrarle a sus seguidores sus habilidades culinarias. Pues aunque el clip original está en su idioma nativo, se le ve tomando un cuchillo de imponente tamaño para cortar la carne y preparar los taquitos.

En redes también comparte sus actividades fuera del restaurante. (Foto: IG @prece_jirarachchatapack)

Aunque la toma anterior es la que más revuelo ha causado en redes, lo cierto es que no es la única que la ha catapultado a la popularidad mundial, pues desde Instagram también ha compartido algunos videos en los que derrocha belleza y glamur con los escotes más trendy del momento y con los que sobrevive a las altas temperaturas de la región. Entre algunas de las grabaciones que causan furor destaca cuando calienta y sirve caldos para atender a sus clientes con una gran sonrisa.

Cabe destacar que esto solo es una pequeña probadita de lo variada que es su cocina, ya que además de la carne para tacos también se le ha visto trozando pescados para preparar algunos de los platillos tradicionales de Tailandia. Y como era de esperarse, la sección de comentarios de la influencer también se ha llenado con críticas positivas; mientras que unos más se ofrecen a trabajar con ella para ayudarla en tareas pesadas como cargar enormes ollas de comida.

Sus looks la han llevado a la fama. (Foto: IG @prece_jirarachchatapack)

"La chef más hermosa del mundo", "fantástica", "nunca falla", "te ves increíble" y "parece una cocina en la que me gustaría trabajar", son algunos de los comentarios que se leen en su publicaciones, aunque algunos más como cuando presume su belleza en la playa y con los outfits más chic, sus seguidores no dejan de recordarle que luce preciosa y hermosa.