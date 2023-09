Esta es la razón por la cual Ana María Markovic, la futbolista más guapa, siempre usa el 7

Ana María Markovic, a menudo calificada por sus fans como "la futbolista más guapa del mundo", ha deslumbrado recientemente a sus seguidores al posar con su nueva indumentaria del Grasshopper. Pero la atención no solo se centró en su belleza o en su equipación; el detalle más significativo fue el número 7 estampado en su espalda y reveló por qué siempre usa ese número.

Desafortunadamente, no todo ha sido color de rosa y reflectores para la croata. El pasado marzo sufrió una grave lesión: un ligamento cruzado anterior roto durante un enfrentamiento contra el FC Zúrich. Sin embargo, se ha recuperado bien y parece que esta temporada podrá dar su mejor versión.

Le llovieron halagos. Foto: @ana_markovic7 / X.

¿Cómo está Ana María Markovic en “X”?

¿Por qué este dorsal ha levantado tanto revuelo? Los fanáticos avispados rápidamente tejieron hipótesis, vinculando el número 7 con el ícono del fútbol masculino, Cristiano Ronaldo. Y no estaban lejos de la verdad. Markovic nunca ha escondido su admiración por figuras como Ronaldo y el croata Luka Modric, a quien describió como un "modelo a seguir" en una entrevista reciente.

Ya sea por sus fotos o su rendimiento, siempre da de qué hablar. Foto: @ana_markovic7 / X.

No obstante, es Ronaldo quien ha impactado profundamente en su perspectiva deportiva. "Admiro su disciplina", compartió Markovic, "es crucial darlo todo y mantener una mentalidad fuerte en el deporte". Además en su cuenta de “X” (@ana_markovic7) contestó a un fan que le preguntó el por qué siempre lleva ese número en su dorsal: “Siempre lo visto por mi ídolo Cristiano”.

Aclaró el misterio. Foto: @ana_markovic7 / X.

¿Cuántos años tiene Ana María Markovic?

Durante su recuperación, Markovic, quien tiene 23 años de edad, se mantuvo activa en las redes sociales, compartiendo su proceso y alentando a sus seguidores a no perder la esperanza. Finalmente, el momento que todos esperaban llegó. Posar con su nueva equipación en el campo de entrenamiento ha sido el símbolo más claro de que está lista para retomar su posición en el campo y seguir haciendo historia.

Se espera mucho de ella. Foto: @ana_markovic7 / X.

Ana Maria Markovic no es solo un rostro bonito en el deporte; es una atleta apasionada, una luchadora y una fuente de inspiración. Ella ha dicho que le agrada que la vean por su belleza, pero no que la sexualice: "Me gustan los artículos que me llaman la futbolista más guapa, o una de las más guapas, porque me hace feliz. Pero luego hay artículos que me describen como la jugadora 'más sexy' del fútbol. Eso no me sienta bien."

