Ella es Carla Humphrey, la futbolista inglesa que domina las canchas y las redes sociales

Nacida en el frío diciembre de 1996, Carla Humphrey es más que una simple futbolista. Se ha abierto camino en las canchas con su talento, mientras que su encanto natural la ha catapultado como una sensación en redes sociales. Juega como centrocampista para el Charlton Athletic, y ha dejado huella en cada club que ha formado parte de su trayectoria.

Ha jugado para equipos importantes. Foto: @carlahumphrey / Instagram.

No muy lejos de su hogar en Cambridgeshire, donde cursó sus estudios secundarios y bachillerato en la Hinchingbrooke School, Carla descubrió su pasión por el fútbol. Inició su aventura en el equipo masculino de Brampton, para luego brillar durante dos años en el Rushden & Diamonds. Su talento no pasó desapercibido y, en 2006, ingresó en el Arsenal Ladies Centre of Excellence.

Ha destacado con su nuevo equipo. Foto: @carlahumphrey / Instagram.

¿Cómo está Carla Humphrey en Instagram?

Tras firmar su primer contrato profesional con el Arsenal en 2015, el siguiente año fue cedida al Doncaster Rovers Belles. Sin embargo, su retorno al Arsenal en 2017 fue efímero, ya que pronto se mudó al Bristol City. En julio de 2021, la noticia del fichaje de Carla por el Liverpool sacudió el mundo deportivo.

También le encanta la playa. Foto: @carlahumphrey / Instagram.

Con ella en el equipo, el Liverpool ascendió de nuevo a la Superliga Femenina y en la actualidad juega para el Charlton Athletic. Pero su impacto no se detiene en el césped. A través de sus redes sociales, Carla ha sabido conectar con una audiencia que va más allá de los fanáticos del fútbol. En instagram tiene más de 557 mil seguidores, donde presume sus entrenamientos, sus mejores outfits y bikinis.

Ha representado a su país. Foto: @carlahumphrey / Instagram.

¿De qué juega Carla Humphrey?

En lo que respecta a su carrera internacional, Humphrey, quien es mediocampista, ha representado a su país en múltiples categorías juveniles y en la sub-23. No cabe duda de que la inglesa aún tiene un futuro brillante por delante, tanto dentro como fuera del campo. Carla no solo es una futbolista destacada, es un fenómeno multifacético que promete seguir capturando nuestra atención, ya sea con un gol espectacular o con una publicación viral.

Aún se espera mucho de ella. Foto: @carlahumphrey / Instagram.

SIGUE LEYENDO...

Ana María Markovic, la futbolista más guapa, tiene el bikini blanco ideal para el verano

Esta joven rusa es la sensación de Instagram, se parece a Kendall Jenner, pero tiene los músculos de una gladiadora