Ana María Markovic, la futbolista más guapa, tiene el bikini blanco ideal para el verano

La delantera Ana María Markovic, considerada una de las futbolistas más bellas del mundo, se volvió tendencia en Instagram luego de presumir un bikini blanco desde una playa europea como parte de su recuperación tras una lesión muy grave que sufrió en marzo. La combinación de su belleza natural y su fortaleza en el campo la han convertido en un ícono no sólo dentro de la cancha, sino también en redes sociales e Internet.

Sus fans esperan verla pronto jugar de nuevo. Foto: @anamxrkovic / Instagram.

Con tan solo 23 años, Markovic se ha hecho un nombre en el deporte gracias a su habilidad y su estilo de juego. Juega en el Grasshopper suizo, donde ha marcado cuatro goles en 52 partidos y ha sido internacional con Croacia 11 veces y marcó un gol en la fase de clasificación para la Copa Mundial Femenina; sus fans esperan que vuelva y demuestre de lo que es capaz.

Ana Maria Markovic en INSTAGRAM

En su publicación, la futbolista mostró un bikini de dos piezas blanco con detalles azules, que complementó con sólo un collar con un acruz. En la descripción escribió: “Semana dura de rehabilitación en Portugal, con tiempo para disfrutar de la playa”. Como era de esperarse, rápidamente se volvió viral, pues ya suma más de 260 mil me gusta y cientos de comentarios.

Es muy fan de visitar la playa. Foto: @anamxrkovic / Instagram.

A pesar de ser considerada la futbolista más guapa del mundo, Markovic ha expresado su descontento con ser etiquetada como sexy. En una entrevista, declaró: "Me gustan los artículos que me llaman la futbolista más guapa, o una de las más guapas, porque me hace feliz oír que soy guapa. Pero luego hay artículos que me describen como la jugadora 'más sexy' del fútbol. Eso no me sienta bien."

Siempre tiene una sonrisa en la cara. Foto: @anamxrkovic / Instagram.

¿Qué le pasó a Ana Maria Markovic?

Tras una lesión en la rodilla en un partido de la Superliga Suiza, Markovic ha demostrado tener una fortaleza imparable, declarando en sus redes que volverá al juego aún más fuerte. Todo se produjo durante un partido contra su antiguo club, el Zúrich, cuando se golpeó contra el césped y tuvo que recibir atención inmediata de los fisioterapeutas del club.

Es una de las deportistas más influyentes del momento. Foto: @anamxrkovic / Instagram.

"Todos los que me conocen saben que tengo una personalidad muy fuerte y que volveré aún más fuerte... Gracias a todos por el apoyo... Lo necesitaré aún más en los próximos meses", aseguró Markovic, quien es una inspiración dentro y fuera del campo, y no hay duda de que seguirá destacando en el mundo del fútbol en las próximas temporadas.

