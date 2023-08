Horóscopo chino 3 signos que tendrán un nuevo amor en el mes de septiembre

El amor está en el aire y el mes de septiembre trae para estos signos del zodiaco chino nuevas oportunidades para conectar una relación de pareja. De acuerdo con la astrología oriental serán tres los animales que este noveno mes del año tendrán una nueva oportunidad y podrán conocer a esa persona con la que se animen a tener un vínculo afectivo.

El horóscopo chino consta de 12 animales, según la astrología oriental son rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo, cada uno de ellos tiene una personalidad diferente y características que nos hacen únicos. Se designan de acuerdo con el año de nacimiento y los chinos creen que el horóscopo de una persona influye en su vida configurando su carácter, por lo que será determinante para las decisiones que tomamos a lo largo de los años.

Atrévete a conocer a un nuevo amor. Foto: Pixabay

¿Cuáles son los signos del horóscopo chino que tendrán suerte en el amor en septiembre?

Estamos por iniciar el mes de septiembre, uno de los meses más importantes de este año pues viene un cambio de estación que da paso al otoño que traen repercusión de manera directa en todos los signos del zodiaco por ello es bueno saber cómo será el amor en el noveno mes del año. Los signos orientales que tendrán un nuevo amor este mes son: cabra, mono y perro.

Cabra

Este año vas a centrarte en aquellas cosas que te aportan felicidad y vas a encontrar respuestas a muchos de tus interrogantes. No te inquietes si percibes que hay envidias a tu alrededor porque tu intuición es como un radar que te alerta para que esquives el peligro y te apartes de gente tóxica, conflictiva y con mala onda.



Focaliza tus esfuerzos en un solo objetivo y cuando lo consigas ve a por el siguiente, pero no quieras abarcar mucho al mismo tiempo porque ahí es donde puedes fracasar y alejarte de tus metas.



En el amor, tenderás a soñar despierto, a ilusionarte… Aparecerán personas nuevas en tu vida que pueden ofrecerte una visión nueva de lo que te rodea. Prepárate porque es un año propicio para embarcarte en un trabajo creativo o en alguna relación sentimental totalmente diferente a lo que has vivido hasta ahora. Sigue tu instinto, que rara vez se equivoca e intenta estar en armonía con tu entorno para poder decidir lo que realmente te conviene.

Mono

Eres muy carismático y sensual, te encanta gustar y disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Eres una persona que asume sus errores como un peaje necesario para madurar y evolucionar. Tú te preocupas mucho por las personas que amas y sabes crear un ambiente de confianza y calidez a tu alrededor.



En el ámbito económico, este año tendrás que ser más osado porque es un momento muy favorable para hacer inversiones o negocios que te pueden ayudar a alcanzar la prosperidad que deseas. Quizá el tener una mejor posición económica te pase alguna factura porque va a conllevar mayor responsabilidad y esfuerzo. Sin embargo, vas a saber afrontar con éxito los retos que llegan y disfrutarás de ellos.



En el terreno laboral, será un año intenso. A veces, conseguirás tus objetivos muy fácilmente y otras, en cambio, se te resistirán más de la cuenta. Cuando eso suceda, no te estrelles contra una roca, da la vuelta y cambia tus objetivos.

Perro

Tu personalidad es soñadora, muy sensible y emotiva. Necesitas sentir el cariño de los que te rodean, pero también aislarte para tomar decisiones y poner en orden tus emociones. Es posible que este año te sientas más frágil y vulnerable. Quizá hayas pasado por un periodo delicado y ahora estés rehaciéndote, pero vas a contar con los apoyos necesarios para volver a ser la persona llena de fuerza, energía y vitalidad que siempre tiene una sonrisa para los demás y es solidaria con el dolor ajeno.



Profesionalmente, inicias un periodo excelente para poner en marcha algún proyecto que se había quedado bloqueado el año anterior. También es un buen momento para iniciar estudios o hacer un máster porque tendrás una capacidad enorme para asimilar nuevos conocimientos.



Este año vas a estar exultante y carismático, y el amor va a formar parte de tu vida. Puede haber enamoramientos repentinos o quizá te veas envuelto en algún fascinante triángulo amoroso que te depare momentos de diversión y alegría, sin hacer daño a nadie, porque no es tu estilo.