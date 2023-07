¿Qué corrido bélico eres? Aprende a usar este efecto de TikTok

Estamos en la era de la masificación del género conocido como corridos tumbados o más recientemente, como corridos bélicos. Grandes exponentes como Peso Pluma, Luis R Conriquez, Natanael Cano, Eslabón Armado, y muchos otros proyectos están en su prime, programados en todas partes, sonando en las fiestas, los radios, los celulares, los antros, etcétera.

Y parte importante es la viralización que han tenido en redes sociales como TikTok, donde la gente, los usuarios, sus fanáticos, ponen las canciones en contextos del diario, dándoles una vuelta de hoja completamente distinta a la de la apología al crimen organizado, la violencia, etcétera.

Crédito: Instagram

Nuevo efecto: ¿qué corrido bélico eres?

Tal es el caso de un nuevo filtro que ha estado girando por la red social de videos cortos. Se trata de una forma de conectar tu personalidad con los corridos bélicos más importantes del momento, dando como resultado la respuesta a la pregunta "¿qué corrido bélico soy?".

Aunque se trata de algo completamente al azar, dejándolo a la suerte de la probabilidad, en muchas ocasiones ha conectado de manera correcta lo que dicen, cuentan y narran las canciones con la vida, pública o privada, de la gente que ha utilizado el filtro en las últimas horas.

Esto ha dado como resultado que miles de fanáticos hagan virales los videos de los tiktokers que juegan un poco con el filtro, y llegando en apenas unas horas a miles o incluso millones de visualizaciones, con cientos de reacciones de "Me Gusta", así como divertidos comentarios de la situación.

Crédito: TikTok

Cómo utilizar el filtro

Lo único que tienes que hacer es ingresar a tu perfil de TikTok, y empezar un nuevo proyecto para publicar. Una vez listo para comenzar a grabar tu video, debes buscar la pestaña de "efectos", y te lanzará miles de opciones que han sido creadas por los propios usuarios de la red social.

Simplemente debes usar el buscador para acortar el tiempo de rastreo. Pon las palabras "Tu corrido Bélico", y de manera inmediata tendrás listo el efecto. Simplemente dale clic para utilizarlo y espera a que cargue en tu pantalla principal, mientras tanto, centra bien tu cara en la pantalla, y busca un espacio con suficiente iluminación.

Crédito: TikTok

Cuando comiences la grabación, el filtro se prenderá de manera automática ,y simplemente debes poner tu mejor cara sonriente hasta que sea revelado tu corrido perfecto entre las decenas de opciones que tiene este efecto. No hagas trampa, quédate con el primero que te salga, y no lo uses hasta que tengas a tu favorito.

El efecto no tiene la música integrada, como puedes verlo en los múltiples videos virales publicados. Para ello debes acceder a la pestaña de "añadir sonido", y busca el fragmento de la canción que te tocó para que puedas darle un toque mucho más divertido a tu video. Una vez contento con el resultado, publícalo. O si solamente fuiste curioso, guárdalo para ti, o elimínalo.