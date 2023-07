Raymix critica los corridos bélicos y agradece recomendación de AMLO: "Hay que ser más selectivo con la música"

Luego de que la mañana de este miércoles 4 de julio el presidente Andrés Manuel López Obrador ambientara su conferencia en Palacio Nacional con la popular cumbia "Oye Mujer", el intérprete de la misma, conocido como "Raymix" respondió con emoción a la recomendación del titular del Ejecutivo. De igual forma, el cantante originario del Estado de México apoyó la idea de que los jóvenes sean más selectivos en su música y se alejen de la narcocultura difundida por los corridos tumbados.

La electrocumbia de San José El Vidrio retumbó en el Salón Tesorería. "Vámonos con la cumbia", exclamó López Obrador ante la prensa que diariamente cubre su mañanera. Y es que todas estas acciones forma parte del denominado "Top 10" del presidente respecto a recomendaciones anti corridos bélicos.

Foto: Cuartoscuro

“Para los jóvenes, no tienen que andar escuchando que ‘la Mercedes Benz’ y que ‘me la paso muy bien con mis tachas’ y ‘el calibre 50’, todas esas cosas, no, no, no, no, no, música buena es el repertorio nuestro”, declaró desde la tribuna