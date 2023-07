VIDEO: El último paseo de la perrita Chiripa antes de morir enternece las redes sociales

Chiripa, una perrita que por la edad estaba a punto de morir, tuvo un último paseo con sus dueños, en una carretilla, con una almohada para su cabeza y cubierta con su cobija favorita. El video se hizo viral en las redes sociales con más de 200 mil reacciones de "Me gusta" y millones de reproducciones.

Chiripa comenzó a mostrar signos de que estaba por morir como falta de apetito, bajar de peso, no querer caminar, etcétera. Sus dueños no la dejaron sola ni un momento de su vida. Chiripa formaba parte de un grupo de perritos rescatados que fue fundado por el venezolano Jefferson Ortiz.

Una perra muy querida

Chiripa es conocida por muchas personas en su pueblo, razón por la que hizo un último recorrido por los terrenos que anduvo a pie durante tantos años. Sus dueños la acompañaron en una carretilla, y le hablaron, la acariciaron, le hicieron mimos y lloraron por su pérdida.

Además, sus dueños le dieron su comida favorita, la bañaron, y la consintieron para que, en sus propias palabras, se llevara el mejor recuerdo de su vida en la tierra, para que no olvide todas las cosas buenas que hicieron por ella, y también para agradecer toda la felicidad que le dejó a su familia.

"Te despido con tanto dolor Chiripa", fueron las palabras de despedida que le otorgó Jefferson a través de las redes sociales, donde recibió múltiples mensajes de aliento, pues nada puede reparar la pérdida de una mascota tan querida. Hasta el momento le han dejado más de 10 mil mensajes.

Chiripa, una perrita fiel

La historia de Chiripa es una de las más emotivas. De acuerdo con Jefferson, se trató de un caso mundial porque la perrita estuvo en la tumba de su dueño por varios años. Todos los días lo visitaba en un acto de bondad y de fidelidad a su dueño. Tres años después de ser rescatada, finalmente murió.

Ella dormía encima de la tumba de su antiguo dueño, quien murió en el año 2016. Lamentablemente no pudieron cumplir la voluntad de llevarla al cementerio por última ocasión. "Su corazón siempre perteneció a su antiguo dueño", comentó Jefferson en el video.

Aproximadamente tenía unos 12 años al momento de morir. "Me da gusto que haya vivido con nosotros sus últimos años, donde no sufrió, no se le hizo daño, tuvo comida, donde tuvo personas trabajando para ella como una reina", agregó el rescatista de perros que sigue con su labor todos los días.