¿Receta secreta? Captan a taquero metiendo el trapeador al comal donde fríe las carnitas | VIDEO

Los alimentos que se consumen en las calles son portadores de una gran cantidad de bacterias y parásitos, que pueden acarrear enfermedades gastrointestinales de todo tipo, desde una simple diarrea, hasta una severa salmonelosis o tifoidea, siempre que los alimentos no estén bien lavados o el lugar donde se ingieren no mantenga las medidas debidas de higiene.

Sin embargo en más de una ocasión, entre el trabajo y el estrés de la ciudad, la rutina nos obliga a comer fuera de casa, en puestos que están en la vía pública donde los platillos quedan expuestos a factores que causan su descomposición. Es responsabilidad de los cocineros y de los encargados de los establecimientos el cuidar la higiene y seguir las debidas normas de sanidad para operar. En las últimas horas, se ha hecho viral un video que muestra todo lo contrario.

Es difícil resistirse a los antojitos que venden en las banquetas. Foto: captura de pantalla

Actualmente, gracias a las redes sociales, se han podido evidenciar injusticias, denuncias y hechos que conmocionan a más de uno, tal como el video de este taquero que usó un trapeador para meterlo al comal donde se cocina la carne para los tacos y lo saca como si nada para limpiar el piso. La cuenta de TikTok @markopoficial1 subió el clip donde se aprecia la acción del hombre que aparentemente lava la banqueta con agua almacenada en el enorme comal donde normalmente se fríe la longaniza, bistec, tripa y las tortillas para los tacos.

En cuanto el taquero se dio cuenta de que estaba siendo grabado, sólo volteó y sonrió, haciéndose el disimulado. Los usuarios reaccionaron rápidamente ante el viral video donde mostraron su indignación ante lo que hizo el taquero, incluso algunos aseguraron que ya lo habían visto en ocasiones anteriores. Otros internautas no defendieron la acción, pero vislumbraron la posibilidad de que solo utilizara el agua caliente para quitar la grasa del mueble, donde no hay alimentos que resulten contaminados por el trapo y agua sucios.

El señor taquero solo sonrió. Foto: captura de pantalla

"Di la dirección. No es posible que siga vendiendo, si no lo haces muy mal plan tuyo"; "Esos tacos se llaman 'comiendo y cayendo"; "Por eso ya no es bueno comer en la calle mejor en casa"; "Son de muerte lenta"; "Sigan comprando sus 5 taquitos de suadero por 20 pesos", "Es lo que le da el sazón"; "Es la receta secreta", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la viral publicación que hasta el momento cuenta con 762 mil reproducciones y más de 27 mil "me gusta".

