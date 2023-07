VIDEO: ratero intenta entrar a una casa y el dueño le tunde el brazo a palazos

Un episodio más de delincuencia se ha hecho viral en redes sociales. En esta ocasión se trata de un hombre que intenta entrar a una casa y quien al parecer no se cercioró que no hubiera nadie, pues el respectivo dueño se da cuenta de la fechoría que el ratero estaba a punto de cometer y le da su respectivo merecido.

Los actos delictivos con y sin violencia están a la orden del día, no solo en México, raro es el país que no tenga registrados casos de hurto y ataques con armas de fuego. Gracias a las redes sociales, actualmente es más fácil denunciar los crímenes que ocurren día con día, mismos que quedan captados, en su mayoría, en cámaras de seguridad de vecindarios o establecimientos, tal como el video incorporado en esta nota.

El delincuente no se lo esperaba. Foto: captura de pantalla

Por otro lado, la justicia por propia mano y la legítima defensa se han convertido en una práctica recurrente por parte de la ciudadanía, en virtud de que las autoridades no proporcionan las medidas pertinentes para garantizar el derecho al acceso a la justicia, o no las llevan en tiempo y forma. Ante la inseguridad en las calles, los vecinos han tenido que ingeniárselas para proteger a sus familias y comercios de los maleantes que los asechan, tal como este señor que ahuyenta al criminal a palazos.

En el clip que en las últimas horas le ha dado la vuelta a la red, se observa la mano de un sujeto ingresar por la rendija del buzón de correo, buscando desesperadamente la perilla para abrir la casa. En ese instante, el dueño de la casa se percata y se acerca sigiliosamente a la puerta con un bate; de un momento a otro comienza a pegarle sin piedad a la extremidad del sujeto a fin de ahuyentarlo.

Usuarios en redes debaten que el dueño debió haber usado un machete. Foto: Captura de pantalla

Un fuerte grito se escucha y se termina el clip, por lo que se desconoce qué pasó después, si el dueño abrió la puerta para ver de quién se trataba o si alcanzó al ladrón para seguirle dando su respectivo merecido. Hasta el momento, la grabación compartida por el comunicador, Eduardo Menoni, cuenta con más de 117 mil reproducciones y más de 6 mil 400 "me gusta" en la red social de Elon Musk.

"Me encantas estos finales"; "Apoyaré la legítima defensa siempre; sin piedad"; "Un ratero menos"; "Muy bien por el dueño que utilizó una medida inmediata"; "Por meter la mano en donde no debe"; "Debió haber usado un machete"; "Casi le arranca la mano"; "El grito me hizo acordar a los dibujitos de Tom & Jerry"; "Claro que apoyo cualquier defensa, la gente no debe estar por allí haciendo y deshaciendo cuantas veces les de la gana, mano dura con los rateros", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

¿Qué es la legítima defensa?

Foto: Pixabay

En México, de acuerdo con el artículo 17 del Código Penal Federal, la legítima defensa se aplica cuando la víctima actúa para repeler una agresión contra ella, o bien, para defender a otros, siempre y cuando el uso de fuerza no sea desproporcionado, ya que de excederse se aplicará una sanción. Para ello, deberá comprobarse que la víctima efectivamente abusó de su poder para lesionar o en el peor de los casos, asesinar al supuesto agresor.

"Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar, sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación; o bien, lo encuentre en alguno de aquellos lugares en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión", dice el artículo en cuestión.

