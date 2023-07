VIDEO: "Enormes" perros chihuahuas se lanzan contra ratero que pretendía robar una casa

La delincuencia está a la orden del día, no importa si es México o cualquier otro país del mundo. Atracos, persecuciones, robos con y sin violencia han quedado registrados en las cámaras de seguridad de casas y establecimientos; gracias a las redes sociales, las fechorías se han vuelto virales, presionando a las autoridades a que hagan justicia y causando la indignación de los miles de internautas que ven los clips.

En las últimas horas, se ha hecho viral un video que muestra el momento exacto en que un ratero intenta entrar a una casa para robarla; sin embargo, tres héroes lo impidieron. Se trató de perros chihuahuas, quienes al percatarse que una persona extraña había ingresado a su morada no dudaron en ladrar a máximo volumen para alertar a sus dueños.

En el clip de tan solo 54 segundos, se aprecia al ladrón ingresando al patio de la casa tras trepar la reja, enseguida camina unos pasos para cerciorarse de que no haya nadie, y de repente comienza a escuchar los ladridos. En cuanto se percata que los tres peludos comienzan a correr hacia él, de inmediato se dirige nuevamente a los barrotes y los escala para escapar de los feroces chihuahuas. Los animales lo corretearon hasta la puerta de la entrada y uno de ellos comenzó a saltar en varias ocasiones.

Al final de la grabación se puede ver que uno de los habitantes de la casa salió a ver qué pasaba y se encontró que el presunto asaltante ya había escapado. El hombre en camisa de tirantes saltó la barda; sin embargo, no se sabe qué pasó después de la persecución. Según medios locales, los hechos tuvieron lugar en Venezuela.

"Es que los canijos se creen leones", “No leyó el letrero de ‘perritos bravos”, “Yo estaba esperando al menos tres pitbulls”, “Son todos unos K9 versión miniaturas”, “Yo tengo cinco perritos de raza pequeña y créanme que son las mejores alarmas”, fueron solo algunos de los comentarios que realizaron los internautas, tras ver cómo el joven tuvo miedo de los tres lomitos guardianes.

A pesar de que el chihuahua o chihuahueño no se caracterizan por ser una raza protectora como los canes de talla grande, este hecho llenó de ternura las redes. Estos perritos son originarios de México y son los más antiguos del continente americano, además de ser el más pequeño del mundo. Su nombre proviene del estado de Chihuahua. No obstante, no es la razón de su nombre, ya que en la lengua del pueblo rarámuri significa "lugar árido y arenoso". El nombre original de este ejemplar es chihuahueño y su variación se debió a la manipulación en Estados Unidos.

