¿Exceso de legítima defensa? Adulto mayor disparó contra la cabeza de ladrón que entró a su casa: “le di chance de irse"

La justicia por propia mano y la legítima defensa se han convertido en una práctica recurrente por parte de la ciudadanía, en virtud de que las autoridades no proporcionan las medidas pertinentes para garantizar el derecho al acceso a la justicia, o no las llevan en tiempo y forma. Ante la inseguridad en las calles, los vecinos han tenido que ingeniárselas para proteger a sus familias de los maleantes que asechan sus hogares.

En ese contexto, en los últimos días se ha viralizado el caso de un adulto mayor que actuó en legítima defensa para proteger a su esposa y a su hogar. Sucedió la mañana del pasado martes 11 de julio en la localidad de Villa Hipódromo, ubicada en la ciudad de Godoy Cruz, Argentina.

La persona de la tercera edad le disparó en la cabeza a un delincuente que había ingresado a su casa. Según el reporte de medios locales, el hombre de 65 años y su esposa, se encontraban en su vivienda cuando, de repente, el ladrón pateó la puerta e irrumpió en la casa para amenazarlos con una peligrosa arma de fuego.

La pareja de abuelitos no tuvo de otra más que entregar objetos de valor y dinero al delincuente sin resistencia. El sujeto también pidió las llaves de una camioneta, pero cuando intentó prender el vehículo para llevárselo y huir con todas las pertenencias, éste no le funcionó y por ello volvió a la vivienda para amenazar al hombre y exigirle que le ayudara a arrancarla. El señor ya no estaba desprevenido, tenía una pistola cargada por si el ratero volvía y así fue.

De acuerdo con lo relatado en medios de la región, el adulto mayor le dio la oportunidad al ladrón para que se fuera de la casa, pero no accedió, por lo que terminó disparándole. “Le di chance para que se fuera (...) Me apuntó, me disparó y yo le disparé también”, dijo la víctima al Diario Uno. El mismo hombre se comunicó con las autoridades e informó lo ocurrido en su casa, por lo que integrantes de la Policía y médicos llegaron de inmediato.

La policía documentó que el delincuente era un joven de tan solo 17 años de edad, a quien la bala le entró por la parte delantera de la cabeza y salió por la trasera. Sorprendentemente no murió y se encuentra fuera de peligro en custodia de las autoridades. Hasta el momento, el hombre mayor de edad que disparó contra el ratero no ha sido detenido, pues a el caso se ha convertido en un acto de legítima defensa.

¿Qué es la justicia por propia mano?

En México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 17 dice:

"Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".

Este mandato Constitucional deja claro que cualquier persona que cometa una conducta tipificada como delito será juzgada mediante las instituciones que ejercen el poder del Estado. Lo anterior ante la aparición de los llamados "justicieros anónimos" que no solo se arriesgan a que los delincuentes les respondan, sino a que las autoridades los busquen y los condenen conforme a derecho proceda.

