"Vivo en el campo en Argentina": Nodal revela cómo es vivir con Cazzu

El cantante, Christian Nodal dejó México para irse a vivir con su novia Cazzu a Argentina, pues actualmente están en espera de un bebé, por lo que han decidido estar juntos. El intérprete de "Botella tras Botella" ha dejado ver que está muy emocionado por estar en esta etapa de su vida, por lo que como pocas veces habló al respecto y reveló lo que hace ahora que reside en el país Sudamericano, del que es originaria la rapera.

En estos momentos, Nodal está promocionando su próximo concierto en el Foro Sol, de la Ciudad de México, en donde cantará sus mejores éxitos, por lo que está ofreciendo entrevistas a la prensa sobre cómo se siente al respecto, ya que en estos momentos se encuentra en su mejor etapa, no sólo en lo profesional, sino también en lo personal, puesto que está disfrutando de su relación con la intérprete argentina, con la que está viviendo desde hace algunos meses.

Así vive Nodal en Argentina con Cazzu

En una conversación para "Sale el Sol", la intérprete de "Ya no somos ni seremos" se sinceró y habló un poco de dónde está viviendo con su novia Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la rapera, de 29 años. El nuevo ídolo del regional mexicano indicó que actualmente está más relajado, pues vive en el campo y se da el tiempo para hacer algunas actividades recreativas que a él le llaman la atención.

"Vivo en el campo en Argentina, ahí tienes tu casa. Te puedo hacer un asado ya. Me están enseñando a cocinar", dijo Nodal, quien también se mostró nostálgico debido a que dijo que quería preparar "una carne de Sonora". De igual forma, el cantante, de 24 años, destacó que residir en aquel lugar es "muy precioso, porque no se me cruza nadie, ni con nada, y literalmente es una conexión bonita con uno mismo. Ves el paisaje y profundizas muchas cosas".

En tanto, el intérprete de éxitos como "Adiós amor" se dijo muy emocionado por su próxima presentación en el Foro Sol, el cual es uno de los recintos más grandes e importantes del país. "Para mi es la fecha más importante de toda mi vida, de hecho pedí favores por todos lados, para que todos los legendarios y los duetos que a muchas personas les gustan se puedan dar en ese momento. Así que vienen muchísimos invitados y visualmente el show es una locura, y para mí es la fecha más legendaria de toda mi vida".

En tanto, el cantante está disfrutando de su fama, pero también de su vida en pareja, así lo deja ver en sus redes sociales, en donde últimamente se ha mostrado mucho más cariñoso con Cazzu. La pareja está esperando a su primer bebé, que de acuerdo a lo que ha revelado sin querer el propio artista es una niña, y llegará al mundo en los próximos meses. Para recibirla, Nodal está haciendo cambios drásticos, ya que dio a conocer que próximamente se quitará los tatuajes de la cara.