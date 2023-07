Homero Simpson canta una canción de los Arctic Monkeys gracias a la Inteligencia Artificial

Las creaciones con Inteligencia Artificial son de los temas más compartidos en redes sociales y en esta ocasión en TikTok se viralizó Homero Simpson, el icónico personaje de la serie animada "Los Simpson", pues usaron la voz que Dan Castellaneta le da en el doblaje original en inglés para que cantara una canción de los Arctic Monkeys, lo cual provocó muchas risas entre los internautas.

Es una de las series animadas más vistas. Foto: Los Simpson.

“Los Simpson” es creación del genio humorístico Matt Groening, se estrenó en 1989 y se ha convertido en la serie animada más duradera de la historia de la televisión, con más de 30 temporadas y contando, la vida de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie Simpson, junto con una extensa galería de personajes secundarios.

¿Cómo canta Homero Simpson?

Homero Simpson, cabeza de familia, famoso por su carácter perezoso y su amor por las rosquillas, tiene un pasado musical y de eso se aprovechó el usuario @mememusic117, pues usó un fragmento de un capítulo en el que él tenía una banda de Grunge y puso la voz del personaje para cantar “R u mine”, la cual salió en 2013. El creador indicó que hizo todo en Voicify.ia.

Si te preguntas cómo es esto posible, es debido a que los algoritmos de IA pueden analizar los patrones de voz de Homero y luego recrear ésta para que "cante" la canción. El resultado es una versión única de "R U mine", cantada por Homero Simpson, que ha hecho estallar las redes sociales, demostrando una vez más el alcance del potencial de esta herramienta.

¿Quiénes son los Arctic Monkeys?

Son una banda británica de rock alternativo, han estado en la cima de la música desde su debut en 2006 con "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not". Este cuarteto, liderado por Alex Turner, ha explorado numerosos subgéneros a lo largo de su carrera, pero siempre manteniéndose fieles a su esencia de rock.

