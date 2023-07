Test de personalidad: el 1er anillo de compromiso que elijas en el test visual te dirá si tienes clase

Un nuevo test visual se ha hecho popular en la red y esta vez tiene de protagonistas a cuatro tipos de anillos. Estos objetos son similares en cuanto a su forma y tamaño, pero tienen distinta pedrería. Mientras algunos tienen figuras llamativas, otros son más discretos.



¿Cuál sortija que te agrada más?

En la siguiente imagen se exponen cuatro tipos de anillos de compromiso. Cada uno de ellos cuenta con características únicas. Si bien poseen la misma tonalidad metálica, poseen distinto elemento engarzado. Observa la ilustración y elige uno, el que más se acomode a tus preferencias.

Test visual de personalidad con figuras de anillos. Fuente: Pinterest

N° 1

Si has elegido este anillo, entonces tienes clase o distinción, y los demás te ven como alguien respetable. Eres una persona racional y analítica. Esto quiere decir que siempre piensas todos tus movimientos y los analizas en función de tus objetivos en la vida.

N° 2

Si te agrada la sortija que parece tener un diamante, entonces eres sin duda una persona con clase. Los demás te ven como alguien refinado y con un sentido estético supremo. Eres ese individuo a quien todos piden consejos de moda o decoración, pero también quien organiza fiestas o reuniones donde el tiempo se pasa volando por el disfrute.

La organización y la estética es el campo en el que brillas. Fuente: Unsplash.com

N° 3

Elegir este anillo habla de personas que no son reconocidas por su clase. No se distinguen de los demás, pero son individuos soñadores e idealistas. Si has elegido este objeto, quiere decir que eres honesto, leal y trabajador, y le das importancia a las cosas sencillas: el tiempo compartido con tus seres queridos.

N° 4

Elegir esta pieza de joyería se traduce en personas con clase. Estos individuos son coquetos y adoran sentirse únicos. Su autenticidad reside en su transparencia para comunicar y demostrar sus intenciones o sentimientos. Los demás ven en este tipo de gente a alguien confiable para liderar equipos o proyectos.