Fran Drescher sacude Hollywood con brutal discurso, “somos víctimas de una entidad codiciosa”

Desde hace un par de meses, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés) entró en huelga exigiendo mejores condiciones laborales y salarios más justos, pero después de no llegar a un acuerdo sobre el pago justo de sus "residuales" (el pago que obtienen por la retransmisión de sus guiones) con la llegada del streaming, el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) se ha unido a la huelga también, parando por completo todas sus labores de manera indefinida.

Ante esto, Fran Drescher, mejor conocida por su papel de "La Niñera" y presidenta del sindicato de actores se posicionó ante ello y dio un imponente discurso en donde hizo oficial el paro histórico para así exigir mejores condiciones laborales tanto para escritores como para actores y exigir regulaciones en el uso de la Inteligencia Artificial que es el punto donde ambos movimientos convergen.

Fue durante la tarde de este 13 de julio cuando Fran Drescher anunció oficialmente el paro total de actores y actrices en Hollywood ya que no se pudo llegar a un acuerdo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), es así como durante una conferencia de prensa encendió los ánimos al afirmar que tanto los actores y actrices como las y los escritores eran "víctimas de una entidad codiciosa” y evidenció que los cambios surgidos a raíz del nacimiento del streaming es un evento histórico que afecta a miles de personas.

Así mismo señaló que ésto es la evidencia de que existe un grave problema interno en las producciones de Hollywood y aunque intentaron evitar una huelga por medio de las negociaciones, las precarias condiciones laborales y los sueldos tan bajos afectan a millones de personas alrededor del mundo ya que otras industrias que prestan sus servicios a la industria del cine también se ven envueltos en ello, por lo que no encontraron otra opción más que tomar medidas drásticas.

Del mismo modo, la presidenta del sindicato recalcó que lo más importante ahora es mantener la unión y afirmó que cuentan con el respaldo de demás sindicatos laborales alrededor del mundo ya que no se puede seguir siendo minimizado, marginado, faltando al respeto y deshonrado el trabajo de las y los guionistas ni de las actrices y actores. Fue ahí donde Drescher explicó que para este punto los servicios de streaming y la Inteligencia Artificial (IA) ha cambiado por completo el negocio, por lo que si no se crean regulaciones para su uso todos corren el riesgo de ser reemplazados por máquinas.

No puedes cambiar el modelo de negocio tanto como se ha cambiado y no esperar que el contrato cambie también. No vamos a seguir haciendo cambios incrementales en un contrato que ya no respeta lo que está ocurriendo ahora con este modelo de negocio que nos han impuesto. ¿Qué estamos haciendo, reorganizando muebles en el Titanic? ¡Es una locura!, agregó ferozmente.