"Huesera": la aterradora película que rompe con la visión romántica de la maternidad

La maternidad es un tema que para la opinión pública parece ser hermosa y romántica, sin embargo, existe otra cara en la que conviven los sentimientos de dolor, frustración y confrontación constante. ¿En verdad quería ser mamá?, ¿Seré una buena madre? o ¿Qué espera la sociedad de mi? Este y otros cuestionamientos son abordados de manera crítica en "Huesera", la nueva película mexicana que está dejando sin aliento a las mexicanas y mexicanos.

Más allá de ser una historia con prejuicios y cliches nacionales, el proyecto retrata muy bien ese sentimiento que viven miles de mujeres alrededor del mundo. La producción muestra ese sentimiento de culpa, temor o hasta miedo de fallar al momento de asumir el rol de madre.

El persona principal es "Valeria", protagonizado por Natalia Solián, quien lleva de la mano al espectador a entender la problemática y construir una atmósfera realista de la situación

El poder de la "Huesera" es que a pesar de que es catalogada como "terror psicológico", podría decirse que la trama es un problema bastante cotidiano que sufren mujeres a diario. No solamente tienen que padecer y llevar todo el proceso de maternar, también tienen que saber lidiar con los comentarios de la sociedad.

La mujer de la película tiene que soportar la postura machista de su familia y también la ausencia paterna. Nunca se les pregunta a las mujeres lo que realmente quieren.

Solián declaró, en el podcast de El Heraldo Digital, "La Guía del Hater", que el objetivo de la película no es atentar contra la maternidad ni invitar a las mujeres a no convertirse en madres. Todo lo contrario, invita al consumidor a cuestionar, a entender y ser empático con las mujeres que se encuentran en esta situación.

"Huesera no es una postura de lo que está bien, o mal de ser mamá. Si no estas lista para maternar, se vale decirlo", comentó Natalia Solián para La Guía del Hater

La misma actriz señaló que el hecho de ser madre le ayudó bastante en la construcción del personaje. Su hija llamada "Juliana" la apoyó en cuestionarse ciertas circunstancias de ser madre. "Cuando mi hija tenía 3 años y se comportaba de cierta manera, yo no sabía qué hacer y en ocasiones me metía al baño y me ponía a llorar", sentenció.

La película dirigida por la mexicana Michelle Garza Cervera está disponible en diversas plataformas digitales como Prime Video, Amazon y la aplicación de Cinépolis.

