Natalia Solián nos platica sobre Huesera, una película sobre la otra cara de la maternidad

La maternidad es un tema importante en esta película

Huesera es la nueva película de terror protagonizada por Natalia Solián, quien le da vida a Valeria, una joven que comienza a experimentar la maternidad, pero desde una perspectiva diferente, que incluso parece difícil de creer, pero es una experiencia realista que muchas mujeres viven, de la cual llegan a sentirse culpables o temerosas de demostrar las preocupaciones, o el miedo a fallar como mamá.

Más allá de ser una historia de terror, bien podría ser la realidad a la que se enfrentan las mujeres, sobre todo las madres primerizas, como en el caso del personaje de Natalia, que al vivir en una sociedad machista, y que le otorga gran parte de la responsabilidad de cuidar a los hijos, nunca se cuestiona si es realmente lo que quiere vivir una mujer.

Al ser una película que toca el tema de maternar desde una postura cruda y realista, puede ser difícil de entender, o incluso de malinterpretar, pero el propósito no es mostrarse como una producción que está en contra de la maternidad, sino que es válido que todos los que asistan a verla se cuestionen acerca de este tema, y no caer en los prejuicios de siempre. Pues como Natalia lo menciona, Huesera no es una postura de lo que está bien, o mal de ser mamá.

Si no estas lista para maternar, se vale decirlo

Es una película que yo no habría podido hacer de no tener a Juliana en mi vida

Ser madre para Natalia fue de gran ayuda en la construcción de su personaje, pues ella misma confiesa que no es tarea fácil tener un hijo, y que hubo muchas ocasiones en las que ella pasó por experiencias que no pudo expresar abiertamente, porque le costaba hablar del tema, sobre todo porque los sentimientos que tenía eran de ira y enojo al no saber cómo reaccionar ante el comportamiento de su pequeña hija.

Cuando Juliana tenía estas edades (de 0 a 3 años) yo realmente decía “¿Qué hago?”... Me metía al baño, y cerraba los ojos, y lloraba

