¿Secuela de la "Huesera"? Productor prepara otra película de terror, esto se sabe

Tras el éxito de “Huesera” en la cartelera nacional, fue la cuarta más vista en el primer cuatrimestre del año, Michelle Garza Cervera ya prepara su segundo largometraje “Palizada”, que también será una historia de terror y la cual contará con la producción de Piano, de Julio Chavezmontes. “El cine es algo que se reinventa todo el tiempo y me emociona ver el rigor y la innovación que viene de nuevas creaciones. Nosotros vamos a hacer una segunda película de Michelle Garza, porque es una película que me voló la cabeza y admiro mucho. Es de esas historias que te inspiran y es increíble… Así vienen varias historias interesantes”, detalló Chavezmontes, quien participó en el panel “Producir nuevos caminos, nuevas historias”, donde habló de la importancia de buscar nuevos talentos.

Con la cinta “El triángulo de la tristeza”, el productor fue nominado en la pasada entrega de los premios Oscar

El productor fue nominado en la pasada entrega de los premios Oscar, por su colaboración en la cinta “El triángulo de la tristeza”, la cual también fue reconocida en Cannes. Aunque agradece estos reconocimientos, tampoco se enfrasca en los triunfos del pasado, prefiere enfocarse en lo que sigue porque siente que tanto en el éxito como en el fracaso no hay que quedarse. Por eso además de “Palizada”, trabaja en la nueva película de Lucrecia Martel “Chocobar” y “Matar al jockey”, de Luis Ortega y protagonizada por Nahuel Pérez, Daniel Giménez Cacho y Úrsula Corberó.

“Huesera” fue la cuarta cinta más vista en el primer cuatrimestre del año. | Foto: Archivo

Sobre qué busca en una historia que quiere producir, señaló que solo que el director tenga ganas de arriesgar. “Que el director busque expandir la forma cinematográfica contra algo diferente. Eso es lo primero que a mí me agarra y lo segundo es que me conmueva, pero me guio mucho por el instinto, creo que es lo único que me habla con la verdad”, finalizó.

Hacen cine con inteligencia artificial

Realizar una película requiere de un a planeación de años, desde escribir el guion, reunir el presupuesto, la gente detrás de cámaras y el casting para cada uno de los personajes, de ahí la importancia de trabajar con herramientas como la Inteligencia Artificial que ayuda a acelerar los procesos fílmicos, de acuerdo a Javier Krause, gerente de desarrollo de negocios de Largo IA en Suiza.

Krause participó en el panel “Panorama de la tecnología IA en el arte audiovisual y su uso en el cine”, junto a Adán Avelar, Cofundador de Talent Network y que se realizó en el marco de la edición 38 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde habló de los beneficios de estos softwares. “La IA es personal y cada uno va a tomar lo que mejor le funcione… Fue entrenada de la misma manera que los humanos, lo que hacen las casas productoras lo usan para analizar versiones de guiones, puntos de giro o castings tentativos”, afirmó Krause.

Javier Krause apuntó que la AI ayuda a acelerar los procesos fílmicos. | Foto: Especial

El mismo Javier señaló que durante la pandemia usó el software para el casting de la película “El color del cielo” (2022), el equipo ya había pensado que la protagonista fuera Marta Etura, pero la actriz no estaba tan convencida, por lo que Krause le enseñó que incluso la herramienta había arrojado que tenía 97 por ciento de características para realizar el papel: “al final no supe si esto la convención, pero lo hizo”. La misma herramienta se usó para un estudio con el que se revisó el casting de la película “El destino de Júpiter” al usar la herramienta para ver que había fallado: “En su momento una de las grandes malas decisiones estaba relacionada con el cast y el personaje, basado en el contenido de la película, el guion y todos los elementos; cuando se realizó ese proyecto el match del personaje y el actor era bajo, pero no significa que esté mal, solo podía ser riesgoso, al final la decisión es humana, el humano toma la decisión final y decide arriesgarse”.

Avelar afirmó que esto sólo acelera el proceso, no sustituye el trabajo humano: “Ser creativo no te lo van a enseñar (la IA), tú tienes tu idea general y debe ser ética, estas herramientas van a acelerar tu trabajo”. Si es ético o no su uso, ambos ejecutivos señalaron que al software las personas se le dan las herramientas y si se toman imágenes o sonidos de otras personas o que ya existen, se debe pagar por ellos, sobre todo cuando quieres vender lo que hiciste".