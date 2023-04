La cineasta mexicana Michelle Garza Cervera conquista el terror con "Huesera"

Desde que era adolescente, Michelle Garza Cervera era rebelde, buscaba cualquier cosa donde pudiera ser diferente y el arte no fue una excepción. Así que cuando decidió hacer cine se fue al terror porque era el género con el que podía incomodar. Después de una década trabajando en distintos cortometrajes, hoy es la segunda mujer mexicana en presentar un largometraje completamente de horror.

“Las mujeres tenemos mucho de donde inspirarnos para escribir y contar historias desde este género; nuestras vidas están cargadas de lo que podría contarse en este tipo de narrativa. Entonces creo que ahí hemos estado, sólo que el cine es particularmente complejo, porque es industrial, cuesta mucho dinero y tiene demasiados intereses a su alrededor. Espero que cada vez seamos más las que entremos al terror”, afirmó la cineasta.

Con “Huesera”, Michelle habla de los temores que enfrenta una mujer cuando se convierte en madre, desde la gestación de un ser vivo hasta que nace el bebé y todo lo que esto conlleva, dejando de idealizar esta etapa y mostrando a la mujer como un ser humano más.

(Crédito: Cuartoscuro)

“Tenemos mucho que contar desde lugares que no imaginamos, lo que pasa es que hace falta que los productores y los fideicomisos nos tengan más confianza. Tiene que entender que las mujeres también contamos con ese lado de fuga, de dualidad, de complejidad, de explotar y gritar. Además, habitamos estos miedos constantemente”, señaló.

Garza Cervera considera que debe hacerse a un lado la creencia de que las mujeres son muñequitas dulces que vienen a cuidar, a proteger y ser buena onda todo el tiempo. “Es una tontería pensar que eso es lo único que provoca la feminidad. Creo que hay muchos motivos por los que es muy importante que nos den las cámaras y las batutas del cine y del arte para abordar historias desde estos géneros”, detalló.

SUPERA SUS MIEDOS

Este estilo cinematográfico también la ha liberado, ya que considera que creció con muchos miedos y al trabajar desde este sitio, encontró paz porque puede sacar todo esto en algo más que no es su vida personal: “Por eso mismo me parece que el horror está cargado de amor y de ganas de verlo oculto, de verlo monstruoso del otro, que realmente no deja de ser vulnerabilidad. También abre muchas puertas de comunicación y por eso me emociona tanto el género que realmente para mí está alejado de ser algo terrible o una mala experiencia”.

(Crédito: Cuartoscuro)

TERROR MEXICANO

Las dos cintas mexicanas hechas por mujeres son “Vuelven” (2017), de Issa López, y “Huesera”, de Garza Cervera, así lo documenta el investigador de cine de terror, José Luis Ortega Torres. Si bien hay cintas como “Las Lloronas” (2004), de Lorena Villarreal, y “Los Ojos Azules” (2011), de Eva Aridjis, éstas están más enfocadas en el género de la fantasía.

Ortega Torres señaló que las cineastas mexicanas se han alejado de los clichés del género para tocar temas más profundos, desde la mirada femenina, más no feminista.

(Crédito: Cuartoscuro)

Ha publicado seis cortometrajes de horror; algunos están hablados en inglés.

La cinta inició su recorrido en festivales el año pasado y ha ganado más de 30 premios.

Entre los reconocimientos que ha obtenido están el de Tribeca y el del Festival de Sitges.

Ya trabaja en su nuevo largometraje, el cual también estará narrado desde el horror.

2013 lanzó su primer corto “Isosceles”.

2020 presentó “Falha Comum”.

