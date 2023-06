Hombre se separó de su mujer y destrozó la casa que había construido en el terreno de sus suegros: “No construyan…”

Darle fin a una relación sentimental puede ser demasiado difícil, sobre todo cuando no se termina en buenos términos. Si bien los implicados suelen ser las dos personas del vínculo romántico, el conflicto del desamor puede llegar hasta los padres y el resto de la familia de los exnovios o exesposos.

Así fue el caso de un hombre que se hizo viral en las redes sociales, especialmente en TikTok. En un ataque de furia y “justicia” por su trabajo hecho, se puede ver a un individuo derribando los cimientos del hogar que construyó para vivir con su pareja.

"Me botaron, pero me llevo la casa que hice (no construyan en casa de sus suegros)", reza el texto del video publicado por otro usuario en la plataforma china de videos. Tal como se describe, el hombre edificó su hogar en el terreno de los padres de su pareja.

Arrasó con todo

Tal como se ve en el audiovisual, la casa se redujo a escombros. Se puede ver cómo el hombre, subido a una escalera, martilla las paredes de la construcción y termina por demoler todo a su paso. La escena resulta en ladrillos rotos y fierros tirados por doquier.

El individuo arrasó con toda la propiedad. Fuente: TikTok @.jano055

El contenido publicado ya superó las 3 millones de reproducciones y miles de usuarios de TikTok se hicieron presentes para dejar su comentario. Algunos mencionaron que fue un acto de inmadurez y tal vez no consensuado con su pareja. Otros apoyaron al hombre en su enojo e intento de “justicia”.

“Yo haría lo mismo, aunque me dolería mucho por todo el esfuerzo que se hizo", "Mi cuñado construyó en terreno de mis papás y cuando se separó de mi hermana la casa quedó para mi sobrino" y "No construyan en ningún lado que no sea de ustedes”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los internautas en el video viral, respecto de la situación con los suegros del hombre.