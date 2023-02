Chingu Amiga deja la polémica de lado y revela sus peores historias de desamor: 'Me pusieron el cuerno varias veces'

A raíz de la pandemia por covid-19, TikTok se convirtió en la plataforma más popular gracias a su formato de videos cortos, con los cuales millones de usuarios se entretienen hasta la fecha; sin embargo, gracias a esta red social, también un sinfín de creadores de contenido saltaron a la fama, ganándose el cariño de miles de seguidores.

Tal es el caso de la influencer surcoreana Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, quien actualmente tiene más de 22 millones de seguidores en TikTok, siete millones de subscriptores en Youtube y redes sociales como Instagram, donde comparte su día a día, cuenta anécdotas cobre la diferencia entre la cultura de Corea del Sur y México, sketches de comedia y hasta una que otra aparición de su novio.

Es por esto último, que Fer Gay y Nuria Ocampo la invitaron al podcast Preguntas Tontas Para Todos, de Heraldo Podcast, para hablar sobre un tema tan divertido como delicado: ¿Cómo terminar una relación sin lastimar a tu pareja? En donde Chingu Amiga compartió algunas de las malas experiencias amorosas que ha vivido.

De infidelidades y corazones rotos

Antes de convertirse en una gran estrella de internet en México, Chingu vivió gran parte de su vida en su natal Corea, donde, como reveló en Preguntas Tontas Para Todos, vivió algunas decepciones amorosas con un par de novios.

“Tenía un novio que me ‘puso el cuerno’ con dos mujeres. La primera vez que lo hizo, la ‘chava’ hasta me marcó por teléfono para contármelo, pero se lo perdoné porque no quería cortar con él. La segunda vez él me cortó a mí para andar con esa ‘morra’. Fui medio tonta”, dijo entre risas.

Sin embargo, las cosas no pararon ahí, y es que también pasó algo similar viviendo en Colombia, pues reveló que su exnovio le fue infiel con una mujer rusa mientras estaba de viaje.

“Vi unas fotos en redes sociales donde salía con una mujer güera, una rusa. Cuando regresó de viaje, me pidió que fuera por él al aeropuerto y le dije: ‘Me fuiste infiel, cómo crees que voy a ir por ti. Y así terminamos”, aseguró.

Encontrar el amor en México

A pesar de estas historias de desamor, la popular influencer aseguró que hoy se encuentra más feliz que nunca con su nuevo novio mexicano, con el cual lleva poco más de tres años.

“Nunca hemos tenido una fecha exacta de aniversario, pero ya llevamos un buen rato juntos, incluso hasta vivimos juntos, espero nunca cortar con él”, comentó riendo.

Chingu Amiga dejó de lado las recientes críticas en su contra a través de redes sociales y aseguró que México le ha abierto las puertas y disfruta al máximo la calidez de la gente y la cultura de nuestro país desde hace cinco años.