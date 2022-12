VIDEO | La influencer Chingu amiga reveló que fue golpeada por sus profesores

Yordi Rosado a ganado popularidad desde que abrió su canal de YouTube para entrevistar a muchas personalidades y en esta ocasión, su programa brilló por la presencia de la influencer conocida como Chingu amiga, quien habló mucho del choque cultural que vivió desde que llegó a México.

La joven ha destacado en las redes sociales por ser simplemente ella. En este caso, el asombro natural, por todo lo que rodea a nuestro país es pieza clave de su éxito. El simple hecho de cómo se comportan las personas y sus costumbres para ella fue prácticamente el paraíso, pues en Corea del Sur de donde es ella, las cosas son muy distintas. Allá, le platicó al conductor, tienen un pensamiento dedicado casi en su totalidad al estudio y al trabajo, razón por el cual son estrictos en extremo.

En este sentido Sujin Kim, nombre real de Chingu amiga, explicó que para ella fue prácticamente un infierno su etapa escolar debido a que el sistema es muy riguroso. En este caso ella le confesó a Yordi Rosado que en múltiples ocasiones sus profesores la golpearon por algún tipo de faltas que en tierra azteca es algo común. Esto tiene que ver a que, al ser un país joven y que comenzó siendo muy pobre, tuvo que apostarle a la educación.

Por esta razón es que todos los ciudadanos le dan un fuerte valor a la escuela y hacen todo lo posible porque sus hijos destaquen para obtener las mejores calificaciones y poder ir a la mejor universidad y después integrarse a las mejores compañías. Esto se ve reflejado en la posición de Corea del Sur en el mundo, es una de las más grandes potencias. Por desgracia, sus métodos rebasan un poco lo humano y se olvidan de sus problemas personales y hasta mentales.

Inicia en el minuto 13:40

Chingu amiga dice que la golpearon sus profesores

Por desgracia para Chingu amiga la presión escolar comenzó prácticamente desde el principio, pues relató que sus padres le advirtieron de su importancia para poder ser "alguien dentro de la sociedad" y resolver prácticamente su vida. Mencionó que en la etapa de la preparatoria entraba a las 7 de la mañana y salía a las 11 de la noche. Eso sí, el tiempo es muy valioso por lo que siempre estuvieron vigilados por sus profesores.

Confesó que todo alumno que estuviera haciendo algo distinto al estudio era reprendido por sus maestros, quienes tienen la autoridad para levantarles la mano para "corregirlos". "Me pegó mucho, me pegó diario el maestro. Un maestro que era de inglés me daba como 100 palabras por día y si me equivocaba con una, me pegaba, pero si me equivocaba en dos, me pegaba dos veces" y así sucesivamente, explicó.

La youtuber rebeló que los docentes utilizan una especia de regla de madera para "castigar" a los estudiantes. Esto, dijo que es "súper mega normal en Corea del Sur", al menos en su generación, pues en la que ahora está en los colegios ya no sufre tanto este tipo de castigos. De igual forma, recordó que le llegaron a dar cachetadas con objetos como libros, en este caso su falta fue haberse presentado con el cabello largo (después de vacaciones).

Chingu amiga dice estar muy feliz en México (Foto: IG @chinguamiga)

