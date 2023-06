Llegó junio y con él, la temporada de graduaciones, el acto más esperado por los estudiantes de cualquier grado, desde el kínder hasta una maestría o doctorado. Es la ceremonia oficial que clausura el curso escolar y sirve de reconocimiento a los estudiantes que han completado los requisitos académicos de un plan de estudios, por lo tanto, se han hecho merecedores del título académico que otorgue la institución donde lo han desarrollado.

La primera etapa es el kínder. Los pequeños que no rebasan los 6 años de edad aprenden las letras, los números, animales y conceptos muy básicos que en la primaria desarrollarán más a detalle. Por lo general, al finalizar esta fase, los padres y madres de familia acuden orgullosos a las instituciones a recibir las boletas y por supuesto, a presenciar la graduación.

El momento se está haciendo viral en redes. Foto: Captura de pantalla

A esta celebración se unen profesores, profesoras y personal administrativo, todos ellos encargados de la logística del evento, tal como se demuestra en este video que le está dando la vuelta a las redes sociales, pues la tan esperada ceremonia no salió como lo planeado: una maestra tenía que reproducir la melodía que amenizaría el evento; sin embargo, se reprodujo un bochornoso audio que no paró hasta que terminó. A fin de que la plataforma china no silenciara el clip, el usuario colocó una melodía que lo atenúa.

Presuntamente se trató de un audio erótico que se reprodujo en una escuela de Piedras Negras, Coahuila, según información del video. De inmediato, niños, niñas, padres de familia y demás presentes se quedaron atónitos, unos soltaron la carcajada y otros más, según se escucha, emitieron sonidos de sorpresa. "¿Y cómo son las graduaciones en tu ciudad?", lleva por nombre el video que circula en TikTok. El audio subido de tono, probablemente fue enviado o recibido a través de alguna red social de mensajería, por lo que seguramente se coló en la lista de reproducción de la docente.

Las graduaciones son las fiestas más esperadas por los estudiantes. Foto: Pixabay

¿Cuál es la palabra correcta graduados o graduandos?

Esta es una duda que invade a todo aquel o aquella que está próximo a culminar sus estudios. De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), un "graduado" es una persona que ha terminado el ciclo de estudios denominado "grado", por lo que también se refiere al título otorgado a una persona que ha cursado con éxito los estudios primarios exigidos por la ley; mientras que un "graduando" es una persona que está cursando ese ciclo de estudios.

