¿Cómo es dar clases en la sierra de Veracruz? Maestra se viraliza tras revelar "retos" que enfrenta

Hay personas que definitivamente están entregadas a su profesión y por más que se les presenten dificultades, siempre harán lo posible por seguir dedicándose a lo que les apasiona, así lo demuestra día a día esta maestra que ya se hizo viral en TikTok tras compartir los retos a los que se enfrenta al dar clases en una sierra en Veracruz.

La profesora Sandra, quien se identifica en la plataforma china como (@sandla) comparte en su perfil a sus miles de seguidores las labores que realiza mientras imparte clases en el municipio de Chiconquiaco como maestra de primaria, sin embargo, lo que más ha llamado la atención de esta situación es que la joven maestra imparte conocimientos en una zona rural de México, la cual se encuentra muy alejada de la región urbana.

La joven maestra vive día a día diversas dificultades pero asegura que vale la pena por sus alumnos | Foto: Captura de video

Por ello, cada día representa un reto, pero esto solo ha hecho que ella destaque lo mejor de esta experiencia profesional. En un video publicado en su cuenta señala que de las cosas más complicadas es que debe caminar largos trayectos para llegar hasta la escuela donde trabaja y el clima es adverso, pero esto se compensa con los hermosos paisajes que hay en la zona; además destaca que está en contacto de la naturaleza e incluso la comida es mucho más rica, pues se cocina a la leña.

Tiene que caminar trayectos muy largos | Foto: Captura de video

“Pero todo vale la pena por llevarles educación a ellos”, eso fue lo que la docente escribió en uno de sus videos, pues al parecer todos estos desafíos a los que se enfrenta por dar clases en una zona rural son recompensados cuando ve a sus alumnos, convive con ellos y les da clases.

“Es muy difícil dejarlos”

Los clips que la profesora comparte en su perfil ya se han hecho virales, además de tener miles de reproducciones, muchos internautas no han dudando en cuestionarle por qué no pide su cambio de plantel, pero al parecer, para ella la respuesta es sencilla y clara: no quiere dejar a los niños y niñas a quienes ya está acostumbrada, esto sin dejar de mencionar que también sus estudiantes la aprecian, ya que ella misma muestra los obsequios que los pequeños elaboran para mostrarle su afecto.

Señala que el clima es muy adverso | Foto: Captura de video

Otros tiktokers le han hecho saber que la labor que ella está haciendo es muy valiosa, e incluso entienden que esté tan encariñada con los niños, pues algunas maestras también se hicieron presentes en los comentarios y expresaron lo linda que esta profesión cuando se trabaja con pequeños.

"Mis alumnos me cambiaron mi vida ellos me sanaron mis heridas ahora yo le sano las heridas a ellos amo mi trabajo como maestra"; "No hay mejor recompensa que esa , el ver el cariño de tus alumnos"; "Excelente ahí se ve tu que estás haciendo bien tu trabajo, enhorabuena por favor recibe un fuerte abrazo", son solo algunos de los comentarios que se leen en la publicaión.

