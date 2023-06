El tajante mensaje de una profesora en TikTok te erizará la piel

Ser maestro de niños y adolescentes a veces suele ser complicado. Así lo demostró una profesora chilena, quien tuvo que hacer sus prácticas finales de la carrera Pedagogía en Educación Física y no tuvo la respuesta deseada frente a un grupo de alumnos.

A través de Instagram y TikTok, la usuaria Akalia expuso una situación angustiante que le tocó vivir en medio de una de sus clases de prácticas, frente a todo un curso de alumnos. La joven planeaba desempeñarse en la institución durante dos semestres, pero ya no podrá hacerlo.

El descargo a través de las redes sociales

“Les voy a hablar de algo que para mí es super importante y lo encuentro atroz que me ha pasado hoy día”, comienza diciendo Akalia en su video colgado en TikTok. "No doy más. Tengo un curso que es 7mo básico y en verdad hacen lo que quieren conmigo", continúa diciendo en su relato.

"Les doy lo mismo. Yo doy la explicación, [...] ellas me miran y me ignoran. Así de fácil. Me miran y siguen conversando", ha dicho la joven chilena frente a la cámara. “Cuando estamos haciendo las actividades, no las hacen”, ha sido otra de sus frases más elocuentes en los videos.

La docente ha dejado clara la intención que tuvo al hacer el video y pide una sola cosa: "He explicado miles de veces que el respeto es lo más importante, no por ser su profesora, porque soy una persona [...] Este vídeo lo hago para desahogarme. He llorado. Esto me tiene súper mal y no quiero dar pena pero es como un llamado a educar a tus hijas".

Además, Akalia interpeló a todos los padres. "No puede ser que me traten así, porque la primera educación viene de la casa [...] Soy una profesora y no puede ser que lo esté pasando tan mal en un colegio", agregó con énfasis en el audiovisual.

Las repercusiones

El video de la profesora de Chile ya casi tiene 300 mil “Me gusta”, cerca de 23 mil comentarios y ha superado los 3 millones de reproducciones. Muchos docentes de distintas partes de Latinoamérica se han solidarizado con su mensaje y le han demostrado todo su apoyo respecto de la situación que vivió con los alumnos.

Pero luego de la publicación de su video, a Akalia le prohibieron seguir haciendo sus prácticas en la institución, ya que no la dejarán entrar más y hará sus prácticas en otro colegio. Así lo mencionó en otro audiovisual, donde agradeció el apoyo de los internautas y de su universidad.