WhatsApp: ¿Qué significa el código 7642 que se envía en los mensajes?

Las nuevas tecnologías han llevado a los jóvenes a encontrar otras formas de comunicarse, una de las que se ha vuelto más popular es la de utilizar códigos, sin embargo, su concepto resulta confuso para la mayoría de los adultos. El mensaje 7642 que se envía por WhatsApp, y otras plataformas digitales, se ha hecho viral, pero qué significa, es la principal incógnita que rodea a este combinación de números.

¿Qué significa el código 7642 en WhatsApp?

Utilizar números para expresar sentimientos en realidad no es algo nuevo, pero las plataformas digitales como TikTok, donde muchos afirman que surgió el mensaje que después pasó a WhatsApp, han popularizado el uso de estos códigos, que mayormente son conocidos por las generaciones de jóvenes entre 13 y 25 años.

Para tranquilidad de muchos el código 7642 tiene un significado relacionado con el amor, por lo que no se trata de ningún virus malicioso o algo que tenga que ver con problemas. De acuerdo con diversas explicaciones en las propias redes sociales, este número tiene su origen en la comunidad anglosajona, donde cada cifra representa una palabra, dando como resultado la frase "siempre estaré para ti".

El código 7642 tiene un significado relacionado con el amor. Foto: Pexels

A cada palabra en inglés se le asigna el número por la cantidad de letras que tiene. Es decir, 'siempre' tiene 7 letras, 'estaré' tiene 6, 'para' tiene 4, y 'ti' tiene 2, por lo que se trata de una frase que es utilizado para abreviar y enviar de forma sencilla palabras de cariño, además, coincide con la forma en que se pronuncian los números: 'seven, six, four y two'.

El código se hizo viral junto a la frase "mándaselo sin decir nada", pues se tenía la intención de causar intriga para el receptor, pero debido a la forma en la que todo se mueve en las plataformas, esas mismas palabras se han convertido en otro significado del número 7642, por lo que ahora también los jóvenes lo utilizan como una forma de comunicar que se desea evitar una respuesta o simplemente tener un espacio para pensar.

Otros códigos que debes conocer

Los códigos se han popularizado en las redes sociales. Foto: TikTok

Esta forma de comunicación puede ser útil en las plataformas digitales si se quiere enviar un mensaje sin que nadie más se entere. También suele hacerse uso de este tipo de códigos para obtener interacciones en redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook, aunque en menor medida.

1437: "I love you forever", el 1 significaba I, el 4 simplemente Love, el 3 es You, y el 7 es Forever.

737: se traduce cuando quieres decirle "Buenas noches" a alguien.

88: Se trata de una respuesta usada en China y que significa "Chau".

1122: Se trata de la hora 11:22 a.m. y se puede enviar a cualquier persona para darle mayores energías.

666: Este número se usa para brindar tranquilidad y paz en caso alguien se encuentre en una situación estresante.

687: Lo usan con frecuencia aquellas parejas que se han peleado por algún motivo y significa “Lo siento”.

7375: En el caso de este número su significado es "gracias por hacerme feliz".

1543: En ocasiones este número quiere decir "I still love you" o "Yo todavía te amo".

520: escribir este número es como digitar "Te amo".

