Las estafas por WhatsApp son más comunes de lo que parece y con el paso de los meses, estas han incrementado de forma exponencial. Se trata de diversos fraudes en el que los ciberdelincuentes fingen ser un familiar conocido de la víctima con la finalidad de obtener una suma de dinero, toman el control de nuestro WhatsApp, links o enlaces maliciosos que al abrirlos ocasionan daños en nuestros dispositivos o bien mensajes en los que se solicitan pagos no reconocidos y que llegan a nuestro móvil de manera repentina.

¿Cuáles son las estafas más comunes en WhatsApp?

Detectar una estafa en WhatsApp puede resultar complicado, sin embargo, existen signos de alerta que te serán útiles en caso de que tanto tu dispositivo como información personal corra riesgo, conoce cuáles son las estafas más comunes:

Phishing

La Url o dirección de internet que tiene un sitio web puede ser encriptada incluso mediante alguna imagen por estafadores y ciberdelincuentes con la finalidad de que la víctima dé “clic” en el enlace y se apoderen tu información personal o privada. El riesgo de caer en una estafa aumenta cuando el enlace es una Url acortada.

Se hacen pasar por ti

Lo que hacen básicamente es infectar tu teléfono para que puedan tener acceso a tus contactos, en esta modalidad te engañan diciéndote que se equivocaron y que si les puedes pasar un código de verificación, pero lo que en realidad pasa, es que les das o proporcionas tu propio código de verificación para instalar WhatsApp.

1. COMPRUEBA No abras enlaces con la url o enlace recortado. Además, si recibes un mensaje que te genera incertidumbre, sospecha o peligro, duda y analiza si el lenguaje es el mismo que utilizaría un familiar y si no lo crees así, marca al número que aparece en el registro, (recuerda que a los ciberdelincuentes no les gusta contestar llamadas porque a través de ellas se evidencia sus estafas).

2. NO TE PRESIONES Lo importante, es que tras recibir un mensaje sospechoso mantengas la calma y no te sientas presionado (a), en ocasiones alguien solicita un préstamo de dinero haciéndote creer que es una situación “urgente” en la que debes depositar o transferir dinero lo antes posible.

3. PROTEGE TU TELÉFONO Asegura tu buzón de voz con un código personalizado, así reduces los riesgos de que los ciberdelincuentes accedan a tu WhatsApp mediante códigos de verificación. Además, protege tu teléfono activando la “autenticación de dos pasos”, de esta manera cuando alguien quiera instalar WhatsApp en algún dispositivo no podrá realizarlo si no cuenta con un código de 6 dígitos y así protegerás tu información.

4. NO ENVÍES CÓDIGOS Nunca envíes código de verificación para WhatsApp a ninguna persona que te lo solicite porque podría ser una estafa.

5. DENUNCIA En la Ciudad de México los mensajes sospechosos o fraudulentos pueden ser denunciados directamente a la Policía Cibernética de la CDMX, mediante su Twitter @SSC_CDMX o en el correo electrónico policia.cibernetica@ssp.cdmx.gob.mx.

¿Cómo puedo tener más seguridad como usuario?

No solo hay tips para proteger a los usuarios ante posible pérdida de datos, estafas por ciberdelincuentes, fraudes por WhatsApp.

Marcas como Realme, apuestan muy alto y sus modelos brindan a los usuarios protección adicional como lo son sus alertas de emergencia. Si estás en peligro, de un robo, secuestro o algún tipo de emergencia, con ayuda de tu dispositivo puedes enviar un S.O.S de emergencias que llama al 911 y así recibir ayuda o algún servicio de asistencia.

¿Cómo puedo configurar las alertas de emergencia en mi dispositivo?:

Abre los Ajustes

Presiona Seguridad

Presiona SOS de emergencia

Presiona Llamada de emergencia

Activa o desactiva Acceso rápido a llamadas de emergencia

Democratizando la tecnología ¿MITO O REALIDAD?

Lo que suele decirse: “Para que mi teléfono active la alerta de emergencia necesito acceso a internet”

¡FALSO! Dispositivos como los de Realme cuentan con alertas de emergencia que no requieren de conexión a internet pues su sistema es satelital.



