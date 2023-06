WhatsApp: estos son los celulares que se quedan sin servicio en julio 2023

La aplicación favorita para chicos y grandes en México y el mundo es WhatsApp. Esto se debe a que facilita de sobremanera la comunicación digital y cualquier teléfono celular puede instalarlo sin ningún problema. Sin embargo, la aplicación de mensajería instantánea tiene un "talón de Aquiles". Y es que a pesar de liderar el Ranking de aplicaciones de Statista, tiene sus fallas como cualquier otro programa. Por ello debe mantenerse en constante actualización e innovación para no perder "la corona" en la lista de plataformas e ir mejorando su seguridad y privacidad para los usuarios.

Afectará a dispositivos tanto de iOS como de Android. FOTO: Archivo

De acuerdo con el Ranking de aplicaciones de Statista, el número global de usuarios activos mensuales es de 2 millones. Le siguen WeChat, Facebook Messenger, Telegram, Snapchat y QQ Mobile. De hecho, el propio WhatsApp ha aclarado que, para continuar siendo la primera opción de los internautas, se actualiza constantemente con herramientas y funciones que mejoren la experiencia comunicativa del usuario. Sin embargo el costo es alto, pues a cambio muchos celulares ya no le pueden seguir el paso y quedan rezagados en cuanto al software actualizado.

¿Por qué incluso las grandes marcas quedan rezagadas?

A partir del 1º de julio, dispositivos móviles de las grandes marcas como: Samsung, Apple, LG, Huawei, entre otras que lideran en el mercado van a dejar de poder usar la aplicación de mensajería instantánea con normalidad. Lo que sucede es que el software del equipo debe actualizarse para mejorar las posibles fallas que tenga y perfeccionar las configuraciones de privacidad y seguridad. Esto genera una serie de problemáticas fuera de la plataforma. Y es que mientras más se adapta al usuario, el hardware de los equipos más viejitos queda completamente obsoleto. Por ello, WhatsApp detalló que todos los celulares que tengan:

Los sistemas operativos rezagados aún podrán entrar a la aplicación pero con mucho riesgo de por medio. FOTO: Pexels

Android 4.1 o inferior

iOS 11

KaiOS 2.5.0

No podrán actualizarse ni utilizar la aplicación con normalidad. Aunque algunos equipos siguen teniendo acceso, la realidad es que quedan expuestos a usurpación de cuentas, atraso en el envío de la información y entre otras más actualizaciones que no podrán utilizar en sus dispositivos móviles. Lo peligroso de esto es que los parches de seguridad no se actualizan y podemos quedar a merced de los ciberdelincuentes.

¿Qué quipos ya no tendrán acceso a WhatsApp?