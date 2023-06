Regresa lo retro, estas piezas te harán dominar el street style según la semana de la moda en Milán y París

La semana de la moda masculina en ciudades como Milán y París es un evento importante en la industria de la moda, donde se presentan las últimas tendencias y colecciones de diseñadores de reconocidas casas de moda. Suele tener lugar dos veces al año, en enero y febrero para presentar las colecciones de otoño,invierno, y en junio y julio para presentar las colecciones de primavera, verano.

Durante estos días en Milán y París, se presentan las colecciones de marcas reconocidas como Giorgio Armani, Versace, Dolce & Gabbana, Prada, entre otras. Además de los desfiles, también hay eventos sociales, fiestas y presentaciones exclusivas.

Diversas celebridades acuden a la semana de la moda masculina. Foto: Especial

Sin embargo, durante este periodo no sólo los looks para hombre suelen destacar, pues recordemos que estos eventos atraen la atención de periodistas, compradores, celebridades y amantes de la moda de todo el mundo, gremios en los que la presencia de las mujeres es notoria y muy destacada.

Es por eso que a continuación te mostramos los mejores looks de mujeres que han sido vistas en la semana de la moda masculina en estas importantes ciudades del mundo, y sin duda se trata de looks que deberías imitar para este verano.

Look old money

Actualmente las redes han explotado al hablar de las diferencias entre el llamado look “old money” y el actual “look money”. No se trata de otra cosa más que del lujo silencioso en el cual se marca el regreso del minimalismo noventero más feroz. En este look destacan los colores claros, el color hueso será tu mejor aliado, puedes usar un pantalón de vestir a la cintura y una blusa de seda en el mismo tono te hará ver en tendencia, mejor aún si lo fusionas con un saco en tonos pastel, algo que creará el look perfecto del verano, más aún si se completa con unas bailarinas.

Un blazer elegante será tu mejor aliado. Foto: Pinterest

Look Y2K

El estilo Y2K, que hace referencia a la moda de la época de finales de los 90 y principios de los 2000, se caracteriza por ser audaz, colorido y con influencias futuristas. Este es sin duda de los favoritos en pleno 2023, así que para lograr un look Y2K y estar en la moda necesitas fusionar prendas ajustadas y ceñidas al cuerpo como tops, vestidos, pantalones y faldas que resalten tus curvas y que tengan cortes ajustados al mismo tiempo que puedes usar una prenda holgada, en este caso unos mom jeans serán tus mejores aliados.

Se trata de revivir modas pasadas. Foto: Pinterest

Verano en color blanco

Uno de los indispensables para el verano es sin duda el color blanco, mejor aún si para el calor decides usar un bello vestido en esta tonalidad. Agrega un toque de color a tu look veraniego con accesorios llamativos. Opta por bolsos, zapatos o joyas en tonos vibrantes como amarillo, fucsia, turquesa o coral. Estos colores contrastarán con el blanco y agregarán energía a tu outfit.

Un bolso y tacones del mismo color serán el complemento ideal. Foto: Pinterest

Look minimalista estival

El minimalismo estival es un estilo que se caracteriza por líneas limpias, colores neutros y una apariencia sencilla y mejorada. Opta por una paleta de colores neutros como blanco, gris, beige, negro o tonos tierra. Estos colores crean una base elegante y minimalista para tu look estival.

Para el verano, elige telas ligeras y transpirables como el lino, el algodón o la seda. Estas telas no solo son cómodas, sino que también aportan una sensación de frescura y elegancia al look minimalista con el que conquistarás cual si se tratara de una pasarela en París.

El look minimalista se destaca por colores claros. Foto: Pinterest

fal