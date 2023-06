¿Virgo es bueno en el amor? 3 razones por las que no querrás andar con uno de ellos

Este mes de junio 2023 está por terminar y parece que esa relación a lado de un ascendente en signo Virgo, no agarra fuerza. Llevas varios meses intentando que el amor sea algo cotidiano y no caiga a lo forzada, pero el ambiente laboral parece que es el factor que no los deja estar a gusto. Ambos viven en mundos laborales diferentes y al ser tan intensos no puede hallar un punto donde cada quien exprese sus sentimientos, sin que el otro solo escuche, y exista una diplomacia en la relación.

Al sentir que cada uno tiene esa necesidad de ser escuchado y a veces quitar mérito a las labores que el otro hace, parece que ya es una piedra en el zapato para la relación. Por eso, y por las relaciones que se deben dejar ir, hacemos un recuento, con base en la astrología y con algunas cartas, del porqué existen 3 razones para considerar por qué un Virgo no es bueno para andar y buscar una relación duradera. ¡Si te atreves y logras tienes todo nuestro respeto!

Es difícil que un Virgo entregue su corazón. Foto: Pixabay

¿Es buena idea enamorarse de un Virgo?

Son necios: Muchas de las personas que nacen protegidos por el signo Virgo llegan a ser demasiado necios al momento de contrastar ideas. Que tome un tiempo y te escuchen es algo realmente difícil para ellos, su forma de ver el mundo más rápido los hace muy recios para oír a los demás y al final terminan haciendo las cosas a su modo.

Posesivos: La otra mala cara de un signo Virgo es que son muy posesivos, casi siempre buscan tener el control de todo y hacer las cosas como ellos consideran que se deben hacer. En una relación hasta llegan a ser celosos y tóxicos si siente que la pareja les miente y en los casos donde pierden los estribos hasta el teléfono celular se ponen a revisa.

Los Virgo son muy desconfiados en el amor. Foto: Pixabay

Ególatras: Un estudio astral determinó que los Virgo en un 50 por ciento son demasiado ególatras, al ser unas personas demasiado inteligentes y astutas, tienden a mostrar ante los demás su talento. Esta situación hace que tanto en una relación como en el trabajo te sientas abrumado por su enorme ego y la nula aceptación al error. No dudamos que este signo sepa entregar todo su corazón al sentir confianza, pero para llegar a ese punto debes seguir un camino muy largo.

