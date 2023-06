¿Capricornio es bueno en el amor? 3 razones por las que no querrás andar con uno de ellos

Capricornio es de los signos más intensos y plantados de zodiaco. Son fuertes y firmes cuando deciden algo y nunca se rinden y van por todo. Uno de sus únicos defectos es que les cuesta mantener relaciones de pareja estables, su forma de ver la vida tan práctica y muy cuadrada hace que la pareja que llegue a su vida le cueste mucho entenderlos. Su rigidez para la vida diaria en casa, a veces no es compartida por los demás signos.

Por eso, si alguien se atreve a enamorarse de un signo Capricornio, debe saber que será observada casi todo el tiempo para lograr estándares muy altos. Y esto no hace malas personas a las personas regidas por este signo de tierra, son muy amorosos, solo que les cuesta demostrarlo de forma empalagosa y casi desatendida por el otro, pero siempre que se siente bien lo dan todo por el otro.

Siempre les cuesta amar al 100. Foto: Pixabay

3 razones por las que no querrás andar con un Capricornio

Mandones: Todas las personas que se han involucrado con una persona con ascendente en Capricornio saben que son muy mandones. En la casa no pueden dejar pasar si algo está mal acomodado y ya piden que lo pongan bien. En esta línea, son muy cuadrados y todo el tiempo quieren que las cosas sigan la misma geometría y son poco tolerantes a tener desorden en las habitaciones.

Poco cariñosos en público: Otra cosa que no gusta de los Capricornios es que no son nada cariñosos en público. Es muy difícil que te abracen o te den un enorme beso si hay mucha gente alrededor, se sienten débiles si muestran su cariño y eso llega a no gustar a sus parejas que buscan armonía y que sean atendidas con detalles cuando salen.

Son apasionados pero muy serios. Foto: Pixabay

Solitarios: Son signos tierra, son muy solitarios y prefieren todo el tiempo estar en su mundo. En lugares con mucha gente no se sienten seguros, prefieren irse o evitar estar en esas situaciones, esto hace que prefieran estar en casa y casi nunca salir a fiestas en pareja o a una boda donde muestran el afecto por su pareja.

