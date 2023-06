Diego Cocca no debió salir de la selección: David Faitelson

La sorpresiva salida del técnico argentino Diego Cocca de la Selección Mexicana de futbol sigue levantando polémica entre los aficionados, y los expertos no son ajenos al tema que se convirtió en tendencia este 19 de junio.

Uno de ellos fue el analista de ESPN David Faitelson, quien consideró que el estratega argentino no debió ser despedido, aún después de obtener el tercer lugar en el reciente torneo Nations League.

“Yo no estoy de acuerdo en que la culpa es de Cocca. Para mí Cocca no debió haber sido removido, pero finalmente, me parece a mí, hay una razón política y un mensaje muy claro que quiere mandar la nueva dirigencia de la Federación.

“La culpa no es de Cocca y quizá tampoco sea de los futbolistas, este es el resultado de lo que hemos visto en los últimos años. Es el resultado de la poca calidad del futbolista mexicano, es el resultado de no realizar planes a largo plazo, de pensar que el futbol se hace con once jugadores en la cancha y un entrenador”, señaló el analista.

Los otros panelistas coincidieron en la visión de Faitelson, pues consideraron que la decisión tomada por los dirigentes del futbol mexicano pudo ser precipitada, aunque está justificada por la caída ante el combinado de los Estados Unidos el jueves pasado.

“Diego Martín Cocca perdió el trabajo el jueves en Las Vegas, con Estados Unidos que normalmente le ganaba a México en un contragolpe, en un error en pelota parada, pero no: ahora Estados Unidos te supera en todas las comparaciones durante los 95 minutos de partido”, detalló André Marín.

Jaime Lozano fue el elegido para suplir a Diego Cocca como líder de la Selección Nacional de cara a la Copa Oro. Debutará ante el siempre complicado conjunto de Honduras, en un encuentro que se celebrará este domingo.